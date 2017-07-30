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Лучшая страна для женщин - Швеция, Беларусь на 36 месте в рейтинге

31.07.2017 11:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Рейтинг лучших стран для женщин обнародовал американский сайт U.S. News & World Report. Исследование отмечает, что лучше всего женщинам живется в Швеции. У Беларуси — 36-я позиция.


Фото: belarus.by

Для исследования 2017 Best Countries for Women проанализировали данные по 80 странам мира, в опросе участвовали более 9 тысяч женщин.

Самой комфортной для женщин страной признали Швецию. Основной показатель, который вывел страну вперед — равноправие между мужчинами и женщинами.

В первой десятке: Дания, Норвегия, Нидерланды, Канада, Финляндия, Швейцария, Австралия, Австрия и Новая Зеландия.

Беларусь — на 36 месте, Украина — на 52, Россия — на 30, Польша — на 21, Латвия — на 28.

Исследователи уделяли внимание таким показателям, как права человека, экономическое благосостояние, гендерное равенство, безопасность.

 
 
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Рейтинг лучших стран для женщин обнародовал американский сайт U.S. News & World Report. Исследование отмечает, что лучше всего женщинам живется в Швеции. У Беларуси - 36-я...

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