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Лучшая страна для женщин - Швеция, Беларусь на 36 месте в рейтинге
31.07.2017 11:46 — Новости Общества | Tut.by
Рейтинг лучших стран для женщин обнародовал американский сайт U.S. News & World Report. Исследование
Для исследования 2017 Best Countries for Women проанализировали данные по 80 странам мира, в опросе участвовали более 9 тысяч женщин.
Самой комфортной для женщин страной признали Швецию. Основной показатель, который вывел страну вперед — равноправие между мужчинами и женщинами.
В первой десятке: Дания, Норвегия, Нидерланды, Канада, Финляндия, Швейцария, Австралия, Австрия и Новая Зеландия.
Беларусь — на 36 месте, Украина — на 52, Россия — на 30, Польша — на 21, Латвия — на 28.
Исследователи уделяли внимание таким показателям, как права человека, экономическое благосостояние, гендерное равенство, безопасность.
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Рейтинг лучших стран для женщин обнародовал американский сайт U.S. News & World Report. Исследование отмечает, что лучше всего женщинам живется в Швеции. У Беларуси - 36-я...
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