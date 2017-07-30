|
Взаимное признание виз между РФ и Беларусью ожидается к концу года
31.07.2017 11:56 — Новости Общества | БДГ
Документ о взаимном признании виз между Россией и Беларусью будет принят к концу года.
Кроме того, российская сторона должна будет создать комфортные условия при пограничном контроле авиарейсов из Беларуси. Договоренность об этом уже достигнута.
Как рассказал в интервью программе «Контуры» (телеканал ОНТ) премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков, тема созданий надлежащих условий для прибывающих в Рф белорусских авиарейсов плотно обсуждалась во время встречи с Дмитрием Медведевым.
«Найдены принципиальные решения, как сделать так, чтобы вопросы пересечения гражданами белорусско-российской границы были максимально комфортными, проще говоря, чтобы мы вернулись к тому состоянию, к которому все привыкли», - сообщил глава белорусского правительства.
Он также отметил, что российские пограничные и таможенные службы, а также руководство аэропортов, уже получили ознакомлены с ситуацией.
Напомним, что ранее о возможном
В январе Александр Лукашенко
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Документ о взаимном признании виз между Россией и Беларусью будет принят к концу года.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии