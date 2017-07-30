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Взаимное признание виз между РФ и Беларусью ожидается к концу года

31.07.2017 11:56 — Новости Общества | БДГ  
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Документ о взаимном признании виз между Россией и Беларусью будет принят к концу года.

Кроме того, российская сторона должна будет создать комфортные условия при пограничном контроле авиарейсов из Беларуси. Договоренность об этом уже достигнута.

Как рассказал в интервью программе «Контуры» (телеканал ОНТ) премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков, тема созданий надлежащих условий для прибывающих в Рф белорусских авиарейсов плотно обсуждалась во время встречи  с Дмитрием Медведевым.

«Найдены принципиальные решения, как сделать так, чтобы вопросы пересечения гражданами белорусско-российской границы были максимально комфортными, проще говоря, чтобы мы вернулись к тому состоянию, к которому все привыкли», - сообщил глава белорусского правительства.

Он также отметил, что российские пограничные и таможенные службы, а также руководство аэропортов, уже получили ознакомлены с ситуацией. 

Напомним, что ранее о возможном скором взаимном признании виз между Россией и Беларусью говорил российский посол Александр Суриков. По его словам, в результате соглашения виза, выданная Беларусью гражданину третьей страны, автоматически будет признаваться в России, благодаря чему он без всяких вопросов сможет прибыть в Россию и наоборот.

В январе Александр Лукашенко указ о безвизовом въезде в страну для граждан 80 государств, которые въезжают в Беларусь на срок до пяти дней через Национальный аэропорт в Минске. 6 февраля вступило в силу решение Федеральной службы безопасности России об установлении пограничных зон на границе с Беларусью.

 
Теги: Минск
 
 
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Документ о взаимном признании виз между Россией и Беларусью будет принят к концу года.

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