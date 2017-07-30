Новый рассказ на конкурс «Витебск моего детства» нам пришел от жительницы областного центра Елены Горидовец. Она выросла на улице Берестеня , в доме возле знаменитого «Колоса». Молодая женщина помнит много ярких деталей из будничной жизни родного двора и дома послевоенной постройки: как из погреба выползали и «разбредались» по углам слизни, как сельчане приезжали в город за продуктами на лошади, как местная детвора каталась с горки, похожей на бомбоубежище. Ну и, конечно, как можно забыть «морожко» по 20 копеек — то самое, советское, самое настоящее?!



Фото: Елена Горидовец

Мое раннее детство пришлось на начало 1980-х годов и прошло в доме на улице Берестеня, 48. Родители рассказывали, что его построили после войны. Вначале в этом здании поселились строители, а в нашей квартире до нас жил прораб. Горячей воды в доме не было, и он установил титан, который топили дровами. В то время это было очень круто.

Позже мы переехали в другое жилье. А в доме на Берестеня, 48 в каждую квартиру провели газ (раньше людям приходилось заказывать баллоны). Теперь в помещении, где находилась наша квартира, — цветочный магазин, а до него была парикмахерская.

Мы жили на первом этаже, окна располагались достаточно низко. Я почему-то очень боялась проходящих мимо людей и пряталась под столом. Под полом в зале у нас был небольшой погреб. Там жили слизни, и ночью они расползались по углам. Было очень неприятно на них наступать!



Фото: архив Елены Горидовец

Рядом с нашим домом находился продуктовый магазин «Колос», который затем превратился в «Витебские продукты». Запомнились огромные очереди после окончания рабочего дня. Очень многие начинали «соображать на троих», стучали или звонили в дверь и просили дать им стакан.

Детская память сохранила вкус мороженого за 20 копеек. А еще помню бананы, которые почему-то надо было жарить. Видимо, они были очень зеленые!

За продуктами в «Колос» иногда приезжали люди из Тулово (деревня, которая позже вошла в состав Витебска. — Прим. TUT.BY) на лошади с телегой.



Фото: архив Елены Горидовец

Зимой мы часто ходили кататься с горки, которая находилась возле почты № 33. В качестве горки использовалось то ли овощехранилище, то ли бомбоубежище. Сооружение имело вид землянки с двумя входами, но мы с друзьями туда никогда не заходили. Есть версия, что этот объект в случае войны мог стать штабом.

Сейчас этой горки уже нет: ее сровняли с землей при строительстве дороги, соединяющей проспект Фрунзе и улицу Лазо.

Та же участь постигла и дом, который стоял перпендикулярно почте № 33. На первом этаже там было домоуправление. А еще раньше в этом здании, по словам старожилов, была казарма.



На левом фото в правом углу — снесенный дом, возле него — горка, похожая на бомбоубежище. Позади горки виден корпус туберкулезного диспансера, вверху слева — поликлиника № 1. Фото: архив Елены Горидовец

Сейчас сохранилась только почта № 33, куда мои родители часто ходили звонить родственникам, так как домашнего телефона у нас не было. Запомнились стойкий запах сургуча и минуты ожидания, пока установят соединение с нужным абонентом и позовут в телефонную кабинку.

На станции юных натуралистов и техников (теперь областной дворец детей и молодежи) был кружок по картингу. Те, кто ходил туда, катались на картах прямо на дороге возле станции.

Двор возле нашего дома на улице Берестеня почти не изменился — та же липа (на снимках — в левом верхнем углу), сарай, веревки с опорами для сушки белья. Разница лишь в том, что на современном фото уже есть кирпичные пятиэтажки, которых не было во время моего детства.



На фото слева — Елена Горидовец в детстве и ее родители. Фото: архив Елены Горидовец

А на этом фото — мы с соседями по первому этажу. Женщина в центре — тетя Таиса — живет в этом доме с момента его постройки.



Фото: архив Елены Горидовец

Дом напротив — на проспекте Фрунзе, 80/2 — тоже стоит на своем месте, разница только в том, что люди поменяли окна и застеклили балконы.



На фото слева — мама Елены Горидовец, на снимке справа — автор рассказа с дочкой. Фото: архив Елены Горидовец

Напомним, TUT.BY объявил о старте ностальгического конкурса « Витебск моего детства ». Предлагаем вспомнить о своем Витебске и рассказать об этом читателям. Для участия в конкурсе нужно прислать текст с рассказом-воспоминанием о своем детстве в родном городе. У писем с фото (детскими и нынешними) — шансов на победу больше. Участники конкурса должны быть готовы подтвердить достоверность своей истории. Ждем ваших историй на e-mail: matveeva@tutby.com с пометкой «Витебск моего детства». В письме также укажите свои имя и фамилию, название населенного пункта, номер телефона. Письма принимаем до 10 августа. Победителя выберут читатели TUT.BY во время голосования, которое объявят вскоре после публикации последнего письма. Победитель получит приз 100 рублей.