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На днях задержали подозреваемых в ограблении букмекерской конторы на Филимонова
31.07.2017 12:56 — Новости Общества | Tut.by
Правоохранительные органы задержали двух молодых люей 22 и 23 лет. Их подозревают в том, что они ограбили букмекерскую контору на улиц Филимонва в Минске в январе 2016 года.
«Один из мужчин остановился недалеко от входа, а второй зашел в помещение букмекерской конторы с пневматическим пистолетом в кармане куртки, внешне схожим с пистолетом Макарова. Он положил оружие на прилавок и потребовал у сотрудницы деньги. Женщина под угрозой применения насилия отдала из кассы более 1800 белорусских рублей. После совершения преступления мужчины скрылись», — рассказали в СК.
Подозреваемых задержали на днях. Обоим предъявлено обвинение по ст. 207 Уголовного кодекса Республики Беларусь (разбой). Санкции по этой статье предусматривают до 15 лет лишения свободы.
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Им грозит до 15 лет лишения свободы.
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