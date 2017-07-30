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На днях задержали подозреваемых в ограблении букмекерской конторы на Филимонова

31.07.2017 12:56 — Новости Общества | Tut.by  
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Правоохранительные органы задержали двух молодых люей 22 и 23 лет. Их подозревают в том, что они ограбили букмекерскую контору на улиц Филимонва в Минске в январе 2016 года.

Преступление произошло около 22.00 29 января 2016 года.

«Один из мужчин остановился недалеко от входа, а второй зашел в помещение букмекерской конторы с пневматическим пистолетом в кармане куртки, внешне схожим с пистолетом Макарова. Он положил оружие на прилавок и потребовал у сотрудницы деньги. Женщина под угрозой применения насилия отдала из кассы более 1800 белорусских рублей. После совершения преступления мужчины скрылись», — рассказали в СК.

Подозреваемых задержали на днях. Обоим предъявлено обвинение по ст. 207 Уголовного кодекса Республики Беларусь (разбой). Санкции по этой статье предусматривают до 15 лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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