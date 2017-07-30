В самом большом гродненском кинотеатре «Октябрь» появились лежачие места. Теперь фильмы можно смотреть, удобно устроившись в специальных креслах. Новинка появилась недавно, но как говорят в администрации кинотеатра, уже пользуется популярностью среди посетителей.





Стоимость такого места для зрителей — 6,5−7 рублей. Кресла находятся в малом зале «Иллюзион».

— Хотелось предложить нашим посетителям что-то новенькое, чтобы людям было удобно смотреть фильмы. Специальные кресла мы закупили недавно — в конце мая. Всего таких сидений у нас 8 штук. Кресла могут как раскладываться, так и складываться, — рассказала администратор кинотеатра Валерия Кудлаш.









«Октябрь» стал первым гродненским кинотеатром, где появились такие кресла.

Здесь также рассказали, что в этом году планируют обновить некоторые помещения, а также в кинотеатре откроются новые бары.