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ВС прокомментировал "дискуссию" в соцсетях по делу Доната Скакуна

31.07.2017 13:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 июл —Sputnik. Первый заместитель председателя Верховного суда Беларуси Валерий Калинкович назвал давлением на суд дискуссию в соцсетях вокруг дела Доната Скакуна.

ВС прокомментировал "дискуссию" в соцсетях по делу Доната Скакуна
© Фото: Сергей Балай / БелаПАН
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"Что касается той дискуссии, которая развернулась вокруг данного дела то это нужно рассматривать как системное и массированное давления на суд",- заявил Калинкович на пресс-конференции в понедельник.

"То, как это публикуется и что публикуется, свидетельствует о тенденциозности",- подчеркнул он

Причем, по словам Калинковича, это пишут непрофессиональные журналисты. По его словам, такие выступления в интернете "мешают правосудию, так как вызывают нездоровый интерес, в том числе и к деталям личной жизни".

Первый зампред ВС, также подчеркнул, что несмотря на кампании в интернете "Верховным судом данное дело будет рассмотрено беспристрастно, без той пены, которая была", — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о том, в каком режиме суженых заседаний будет рассматриваться дело — открытом или закрытом, Калинкович подчеркнул, что это исключительно в компетенции суда, который будет рассматривать данное дело.

Отвечая на вопрос журналистов о том, имели ли право пользователи соцсетей публиковать информацию, касающуюся дела Доната Скакуна, Калинкович сказал: "не видел эти материалы и не знаю, брали ли подписки о неразглашении данных из закрытого судебного заседания, но в прошлые в годы были и осуждения по уголовной статье за подобные случаи". В качестве примера он привел факт, что за разглашение материалов закрытого дела был привлечен к уголовной ответственности адвокат из Витебской области.

 
Теги: Минск
 
 
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