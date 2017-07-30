Верховный суд объяснил, почему в Беларуси так мало оправдательных приговоров

За шесть месяцев 2017 года белорусские суды общей юрисдикции вынесли около 20 тысяч приговоров по уголовным делам и осудили по ним 21 326 человек. 36 из них оправдали. Двое были оправданы по статье 139 УК (Убийство).



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По 6 человек были оправданы по статьям 153 УК (Умышленное причинение легкого телесного повреждения) и по статье 189 УК (Оскорбление). Четыре человека оправданы по обвинениям в краже, двое — в мошенничестве, еще столько же — по обвинениям в превышении власти или служебных полномочий.

На вопрос, почему же оправдательных приговоров так немного, Валерий Калинкович, заместитель председателя Верховного суда ответил эмоционально:

— Я же не могу придумать оправдательные приговоры, чтобы белорусская статистика совпадала с европейской.

Он высказал личное мнение о том, почему так происходит.

— С появлением Следственного комитета в суды стало поступать меньше дел с доказательной базой «фифти-фифти», — сказал Валерий Калинкович. — Поэтому то, что оправдательных приговоров стало меньше, это естественный процесс.

Более того, отметил он, в четверти дел, которые сейчас рассматривают суды, обвиняемый признает свою вину, и эта вина очевидна.

На вопрос, не несут ли какого-то наказания судьи за оправдательные приговоры, Валерий Калинкович ответил так:

— Судьи должны выносить приговор, исходя из закона и внутренних убеждений. Наоборот, в кодексе о судоустройстве и статусе судей есть запись о том, что факт отмены приговора не влечет за собой дисциплинарную ответственность​ судьи. И этого правила придерживаются основательно.

Отметим, что по информации Верховного суда, большинство преступлений, которые были совершены в первой половине года, связаны с хищением имущества (36,8%), уклонением родителей от содержания детей, либо от возмещения расходов государству на их содержание.

При этом осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков или других психотропов, стало на 15% меньше, чем в прошлом году.