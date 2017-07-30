Устроился продавцом. Отцу, который боролся за 6-летнюю дочь, органы опеки вернули ребенка

28 июля житель Пинска Руслан Гусейнов забрал из социально-педагогического центра свою 6-летнюю дочь Милану, которую органы опеки изъяли у его бывшей жены .





Вопрос возвращения девочки отцу рассматривался на комиссии по делам несовершеннолетних, которая прошла 27 июля в Пинске. Члены комиссии приняли решение отдать ребенка на воспитание папы, сообщил TUT.BY Руслан Гусейнов.

На то, чтобы вернуть дочь у Руслана ушло почти три месяца. За это время ему необходимо было выполнить утвержденный план защиты прав и законных интересов детей. Главными требованиями к родителю были: приведение в надлежащее состояние квартиры и официальное трудоустройство.

Сейчас папа с дочкой Миланой живут в его квартире в Пинске. Руслан ушел с предыдущей работы на частном швейном предприятии и устроился продавцом на городском рынке.

До изъятия Милана жила в квартире со своей матерью, бывшей женой Руслана. Женщина воспитывала двоих дочерей от разных отцов. С 2015 года дети находились в социально-опасном положении — мать уклонялась от выполнения родительских обязанностей. Как было установлено, она не раз пропадала и оставляла дочерей под присмотром бабушки, своей матери. Пожилая женщина несколько раз сама сообщала об этих фактах в органы опеки. Последней каплей стало обращение жителя города в милицию о том, что на площади Ленина гуляет одна 6-летняя Милана. После этого девочек из семьи решено было изъять и поместить в социально-педагогический центр.

При этом детей на воспитание биологическим отцам не передали, так как, если принимается решение об изъятии ребенка, то статус «обязанного лица» получают оба родителя независимо от того, в браке они или в разводе.