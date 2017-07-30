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Первый замглавы Верховного суда о 15 сутках для оператора "Белсата": Не согласен - может обжаловать

31.07.2017 13:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Первый заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович посоветовал журналисту телеканала «Белсат», задержанному на Дне Воли и отсидевшему 15 суток, обжаловать приговор в вышестоящем суде.

27 марта судья Московского района Татьяна Мотыль на основании показаний милиционеров дала 15 суток ареста оператору «Белсата» Александру Борозенко за мелкое хулиганство. После телеканал опубликовал видео задержания журналиста, снятое им самим. На видео слышно, как Борозенко говорит сотрудникам ОМОНа, что он журналист, матом не ругается, сопротивления не оказывает.

В понедельник на пресс-конференции первого заместителя председателя Верховного суда спросили, как он относится к тому, что журналисту телеканала «Белсат» по решению суда дали 15 суток за фразу: «Я журналист».

— Что тут долго комментировать? — отметил Валерий Калинкович. — Если человек не согласен с выводами суда первой инстанции, он может обжаловать это решение в вышестоящем суде. (…) Исключительная компетенция по оценке всех доказательств по конкретному делу принадлежит суду — суду первой инстанции, суду второй инстанции. В этом правовом поле и должна даваться оценка каждому судебному решению, с которым одна из сторон не согласна.

 
 
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Первый заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович посоветовал журналисту телеканала "Белсат", задержанному на Дне Воли и отсидевшему 15 суток,...

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