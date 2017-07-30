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Первый замглавы Верховного суда о 15 сутках для оператора "Белсата": Не согласен - может обжаловать
31.07.2017 13:47 — Новости Общества | Tut.by
Первый заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович посоветовал журналисту телеканала «Белсат», задержанному на Дне Воли и отсидевшему 15 суток, обжаловать приговор в вышестоящем суде.
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В понедельник на пресс-конференции первого заместителя председателя Верховного суда спросили, как он относится к тому, что журналисту телеканала «Белсат» по решению суда дали 15 суток за фразу: «Я журналист».
— Что тут долго комментировать? — отметил Валерий Калинкович. — Если человек не согласен с выводами суда первой инстанции, он может обжаловать это решение в вышестоящем суде. (…) Исключительная компетенция по оценке всех доказательств по конкретному делу принадлежит суду — суду первой инстанции, суду второй инстанции. В этом правовом поле и должна даваться оценка каждому судебному решению, с которым одна из сторон не согласна.
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Первый заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович посоветовал журналисту телеканала "Белсат", задержанному на Дне Воли и отсидевшему 15 суток,...
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