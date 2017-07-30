Забирали даже банные принадлежности. Сожителей из Витебска будут судить за дачные кражи

Управление СК по области расследовало уголовное дело по обвинению двух жителей Витебска в совершении краж с дачных участков. Подробности TUT.BY сообщила официальный представитель ведомства по региону Светлана Сахарова.



Обвиняемые похищали на дачах инструменты, стройматериалы, утварь, деревья и т.д. Фото: Следственный комитет

39-летняя жительница областного центра и ее 32-летний сожитель ездили по области на машине и похищали имущество из дачных домов и с приусадебных участков. Всего следователи насчитали 15 потерпевших. Кражи происходили с января по июнь 2016 года в Витебском, Лиозненском и Ушачском районах.

Пару интересовали мотоблоки, электроинструменты, радиаторы, водяные насосы, рыболовные и банные принадлежности, строительные материалы, спиртные напитки, велосипеды и т.д.

Кроме того, сожители забирали с участков ели, туи, можжевельник и другие растения. К примеру, на одной даче в Лиозненском районе женщина сама выкопала 7 туй и 2 ели стоимостью более 700 рублей.

В целом обвиняемые похитили имущества на сумму более 9300 рублей. Что-то из украденного они продавали обычным способом, а что-то — через интернет. Часть похищенного милиция изъяла в доме сожителей в Витебске. Найденное вернули потерпевшим.

Мужчину и женщину обвиняют по ч. 3 ст. 205 УК (Кража, совершенная повторно, группой лиц, с проникновением в жилище, в крупном размере).

Мужчина, ранее 5 раз судимый за совершение корыстных преступлений, содержится под стражей. У женщины на иждивении малолетний ребенок, она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Следователи арестовали ее имущество на сумму более 3200 рублей.

Материалы уголовного дела передали прокурору для направления в суд.