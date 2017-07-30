«У нас предусмотрена ответственность за распространение данных закрытых судебных заседаний», — напомнил первый заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович, комментируя группы в соцсетях, где обсуждают дело гимназиста, которого судили за нападение с ножом на учителя русского языка.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

После того, как Минский городской суд вынес приговор гимназисту, который напал на учительницу, в социальных сетях появились группы, где люди высказываются в защиту подростка. В интернете анализируют нестыковки и публикуют решение суда, несмотря на то, что процесс был закрытым.

TUT.BY поинтересовался у Валерия Калинковича, будет ли разбирательство открытым, когда дело начнут рассматривать в Верховном суде.

— Решение, будет ли суд открытым или закрытым, находится в компетенции суда, который рассматривает дело, поэтому не знаю, — ответил судья. — Что касается той дискуссии, которая развернулась вокруг этого дела, то ее нельзя расценить иначе, как попытку оказания системного и массированного давления на суд второй инстанции. То, что публикуется, как публикуется и с какой тональностью, свидетельствует об определенной тенденции в публикациях.

По словам Валерия Калинковича, сегодня каждый может писать в интернете, что ему вздумается. Но те подходы, которые такие люди используют в освещении некоторых судебных дел, только мешают правосудию и вызывают нездоровый интерес к некоторым обстоятельствам дела. В том числе и к фактам из личной жизни участников процесса.

— Что бы в интернете не писали и кто бы не писал, когда дело поступит в Верховный суд, оно будет рассмотрено объективно, беспристрастно, не взирая на всю ту пену, которая иногда сбивается в интернете, — сообщил Валерий Калинкович.

Что касается материалов дела, которые выкладываются в группе поддержки гимназиста, Валерий Калинкович сообщил:

— Я не могу сказать, брали ли у участников процесса подписку о неразглашении данных предварительного следствия и открытого судебного заседания. Вообще, у нас предусмотрена ответственность за распространение данных закрытых судебных заседаний. Особенно, если они влекут за собой последствия.

В стране были случаи привлечения к ответственности за распространение таких данных. Например, сказал Валерий Калинкович, был осужден один адвокат из Витебской области, допустивший такое разглашение.

Напомним, инцидент в гимназии № 74 произошел 23 мая 2016 года, когда утром школьник пришел сдавать стихотворение по русской литературе. Кроме него и 57-летней учительницы Валентины Владимировны, в классе больше никого не было. Потом пострадавшая расскажет, что подросток молча на нее напал, ничего не объясняя, а следствие насчитает 17 ножевых ударов. В тот же день ученик 9 класса оказался за решеткой СИЗО № 1 на Володарского.

Как узнал TUT.BY, школьник давал показания только в первый день задержания, а дальше отказался сотрудничать со следствием и не признал своей вины. В интервью мама обвиняемого рассказала о том, что у сына и учительницы были непростые отношения, а орудие преступления так и не нашли.

В итоге Минский городской суд признал подростка виновным по ч.1 ст. 14 и п. 6, 10 ч.2 ст. 139 УК (Покушение на убийство с особой жестокостью лица в связи с осуществлением им служебной деятельности). Приговор — 8 лет лишения свободы в воспитательной колонии.

Адвокат гимназиста после оглашения только коротко прокомментировала приговор: «Жестоко, несправедливо, незаконно».