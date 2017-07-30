Собраны две судоходные арки Крымского моста

МИНСК, 31 июл — Sputnik. Строители завершили укрупнительную сборку автодорожной арки моста через Керченский пролив, передает в понедельник инфоцентр "Крымский мост" .

Для того, чтобы собрать арку, необходимо было соединить 200 крупных элементов, состыковать 4,5 километра швов, на что было израсходовано почти 110 тонн высокопрочных болтов. Итоговый вес всей конструкции составил около пяти тысяч тонн.

Еще одна не менее крупная арка, железнодорожная, также уже почти полностью собрана и покрыта антикоррозийным составом. Вес конструкции составляет шесть тысяч тонн, она уже готова к установке на опоры.

Эти две арки — самые габаритные элементы Крымского моста, протяженность каждой составляет 227 метров, а высота сводов в высшей точке — 45 метров от основания и 80 от воды. Под арками смогут ходить корабли высотой 35 метров от воды и 185-метровой шириной.

Мост через Керченский пролив станет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Автомобили смогут двигаться по грандиозному сооружению уже в декабре будущего года.

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