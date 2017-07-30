Калинкович о взятках, оправдательных приговорах и белверсии портала

МИНСК, 31 июл —Sputnik. Проблему коррупции в обществе нужно рассматривать во взаимосвязи с личностью чиновника, который назначается на должность, считает первый заместитель председателя Верховного суда Беларуси Валерий Калинкович.



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За первые полгода в Беларуси 303 человека осуждено за преступления коррупционной направленности — на 19,5 % больше, чем в первом полугодии 2016 года.

"Тему коррупции нужно рассматривать с учетом личностных качеств тех людей, которые назначаются на определенные должности", — заявил Калинкович журналистам в понедельник на пресс-конференции.

При этом он отметил, что в коррупционном процессе участвуют две стороны, та, которая дает взятку и тот, кто берет.

"Чиновник сам себе взятку не даст. Бывают случаи, когда начинают вымогать взятку, но все же подавляющее число коррупционных дел — это когда взятки приносят",- сказал Калинкович.

При этом он отметил, что количество тех, кто хочет дать взятку, если и уменьшается, то в размере статистической погрешности.

Про жалобы

Касаясь вопроса доверия общества к судебной системе и жалоб на судей, первый зампред Верховного суда отметил, что в 2017 году белорусские суды функционировали стабильно, дела старались рассматривать объективно, в короткие сроки, с учетом принципа презумпции невиновности, работа была направлена и на предотвращение судебной волокиты.

"Сократилось общее количество жалоб на работы судов, в том числе обоснованных",- сказал он.

"По каждой жалобе проводятся проверочные мероприятия, если жалоба обоснованная то следует довольно жесткая реакция, в том числе и до мер дисциплинарного взыскания",- сказал он.

Отвечая на вопрос о том, сколько сотрудников правоохранительных органов попадают на скамью подсудимых, Калинкович отметил, что "это несколько десятков в год", разных правоохранительных ведомств и разных званий.



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Оправдательные приговоры

За первое полугодие 2017 года белорусские суды вынесли почти 20 тысяч приговоров по уголовным делам, по ним осуждено 21,3 тысяч человек. Как сообщили в Верховном суде, за 6 месяцев было вынесено 36 оправдательных приговора, в том числе 2 по статье "Убийство", по шесть человек оправданы по статье 153 "причинение телесного повреждения" и по статье 189 "оскорбление". Отвечая на вопрос о том, почему так мало оправдательных приговоров, Калинкович сказал: "я же не могу придумывать эти оправдательные приговоры, чтобы белорусская оправдательная статистика совпадала с аналогичной европейской!". При этом он высказал частное мнение: "появился следственный комитет и в суды меньше стало поступать дел с доказательной базой фифти-фифти".

Новое здание и новый портал

Калинкович напомнил, что к 7 ноября 2018 года планируется открытие нового здания Верховного суда. Также белорусские суды будут активно переходить на электронное производство, это позволит участникам процесса подавать в суд документы в электронном виде, не дублируя их на бумажных носителях. Кроме этого, по словам Калинковича, в ближайшее время будет обновлена интернет-версия портала суда, в частности, появится белорусскоязычная версия.