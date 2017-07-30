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На сайтах судов появится расписание заседаний и калькулятор госпошлины

31.07.2017 15:20 — Новости Общества | Tut.by  
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В августе у белорусских судов общей юрисдикции появится три новых интернет-сервиса. Размещаться они будут на сайте судов Республики Беларусь. Пользоваться ими можно бесплатно.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Во-первых, это «Банк данных судебных постановлений», — рассказал Валерий Калинкович, первый заместитель Председателя Верховного суда. —  Сюда будут попадать все результативные части решений по делам, которые рассматриваются экономическими судами.

Во-вторых, «Электронное судопроизводство». Сервис позволит участникам процесса дистанционно подавать в экономические суды практически любой процессуальный документ.

— Это может быть жалоба, заявление, ходатайство по делу, которое находится в производстве, — пояснил Валерий Калинкович. — При этом без последующего их дублирования на бумаге.

В-третьих, «Электронное расписание судебных заседаний». Планируется, что оно охватит расписания судебных заседаний, которые проходят в Верховном и Минском городском судах, областных судах, а также в экономических судах областей и Минска.

Кроме того, к концу года возобновит работу «Калькулятор госпошлины».

— С его помощью люди, которые планируют обращаться в суд смогут посчитать предварительную госпошлину, которую понадобится заплатить при подаче искового заявления, отметил Валерий Калинкович. — Причем, не только по экономическим, как было раньше, но и по другим категориям дел, включая гражданские.

 
Теги: Минск
 
 
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В августе у белорусских судов общей юрисдикции появится три новых интернет-сервиса. Размещаться они будут на сайте судов Республики Беларусь. Пользоваться ими...

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