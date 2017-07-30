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Облучение меньше, качество выше. Новые рентгенустановки появились в медучреждениях области

31.07.2017 15:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Семь рентгенологических установок разного класса поступили в медучреждения Могилевской области. Часть оборудования смонтирована и на неделе начнет работать. Пропускная способность таких аппаратов больше, а лучевая нагрузка меньше.

Рентгенологическое оборудование поступило по линии централизованных закупок Министерства здравоохранения.

Одна из таких рентгенустановок уже работает в Центральной поликлинике Могилева. Ее стоимость — 270 тыс. рублей. Аппарат может делать гораздо большее количество исследований по сравнению со своим предшественником, а снимки — высокого качества и более информативны. Это помогает врачам быстрее ставить точный диагноз.

Медперсонал говорит, что оборудование более сложное, чем предыдущее поколение подобных аппаратов, но работать с ним проще. К тому же аппарату не нужны ни проявочная машина, ни растворы — изображение выводится на компьютер, и его можно сразу выслать лечащему врачу.

Новые рентгенологические аппараты поступили также в могилевские поликлиники №№ 5 и 11.

 
Теги: Могилев
 
 
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Три аппарата установили в могилевских поликлиниках: Центральной, №№5 и 11.

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