Облучение меньше, качество выше. Новые рентгенустановки появились в медучреждениях области

Семь рентгенологических установок разного класса поступили в медучреждения Могилевской области. Часть оборудования смонтирована и на неделе начнет работать. Пропускная способность таких аппаратов больше, а лучевая нагрузка меньше.

Рентгенологическое оборудование поступило по линии централизованных закупок Министерства здравоохранения.

Одна из таких рентгенустановок уже работает в Центральной поликлинике Могилева. Ее стоимость — 270 тыс. рублей. Аппарат может делать гораздо большее количество исследований по сравнению со своим предшественником, а снимки — высокого качества и более информативны. Это помогает врачам быстрее ставить точный диагноз.

Медперсонал говорит, что оборудование более сложное, чем предыдущее поколение подобных аппаратов, но работать с ним проще. К тому же аппарату не нужны ни проявочная машина, ни растворы — изображение выводится на компьютер, и его можно сразу выслать лечащему врачу.

Новые рентгенологические аппараты поступили также в могилевские поликлиники №№ 5 и 11.