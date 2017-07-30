В Слуцком районе отец двоих детей избил битой лицеистов за шум возле дома

В Слуцком районе 36-летний мужчина, отец двоих детей, избил молодежь после того, как они проигнорировали его просьбу вести себя потише. Об этом сообщает пресс-служба УВД Миноблиспоклома.



Фото: УВД Миноблисполкома

Происшествие случилось вечером в конце июля. Компания молодых людей на машине и скутере остановилась у дома 36-летнего жителя Слуцкого района. Из салона доносилась громкая музыка и шумно работали двигатели. Все это мешало отдыхать маленьким детям мужчины.

— Хозяин дома вышел на улицу и попросил вести себя тише. Однако подростки проигнорировали его просьбу, грубо ответили и показали неприличный жест, — рассказал начальник уголовного розыска Слуцкого РОВД Станислав Чухольский.

Ответ обидчикам последовал мгновенно. Мужчина принес самодельную деревянную биту и дважды ударил ей по шлему водителя скутера. По касательной досталось и пассажиру. Вся компания тут же разбежалась, а пострадавшие обратились в милицию.



Фото: УВД Миноблисполкома

В отношении подозреваемого возбуждено по ч.3 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси («Особо злостное хулиганство»). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.