В Минске ищут женщину, которая забрала из мусорки в обменнике 100 долларов, выброшенных по ошибке

В обменном пункте на Рокоссовского женщина забрала из мусорной урны 100 долларов, которые по ошибке выбросили перед ней вместе с чеком. Сейчас милиция разыскивает женщину, приметы и подробности сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома .



Фото с сайта guvd.gov.by

25 мая в обменном пункте на Рокоссовского, 114 мужчина обменял белорусские рубли на 100 долларов. Монеты забрал, а купюру вместе с чеком машинально выбросил в урну. Женщина, которая стояла за ним в очереди, достала из мусорки чек с деньгами и ушла.

Сотрудники милиции разыскивают эту женщину.

Приметы подозреваемой: на вид 30−35 лет, среднего телосложения, волосы темные, длинные, были собраны в хвост. Была одета: ветровка синего цвета, серая футболка, черные штаны, черные ботинки. При себе имела детский самокат оранжевого цвета.

Если вы узнали женщину на фото, просьба обращаться в Ленинское РУВД г. Минска лично (2-й велосипедный переулок, 9) или по телефонам: 8 (017) 368-12-03, 8 (017) 367-62-02, (029) 776−07−50 либо 102.