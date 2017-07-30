31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Плавающий бронежилет испытывают белорусские военные. Об этом сегодня журналистам сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси Вадим Денисенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря о переоснащении сил специальных операций, Вадим Денисенко отметил, что в подразделениях ССО испытывались различные варианты бронезащиты для личного состава. "Мы определились с тем, что необходимо, и некоторые образцы сейчас закупаются. Недавно взяли на испытание плавающий бронежилет. Для десантников при совершении прыжков на воду необходимость в подобной защите присутствует", - сказал Вадим Денисенко.

В этом году в подразделениях сил специальных операций проходили испытания четыре боевые машины: V-1, "Кайман", БТР-70МБ1 и бронемашина китайского производства "Дракон". До конца августа ожидается поставка в Беларусь новых прицепных 120-мм минометов "Нона".-0-