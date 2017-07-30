МИНСК, 31 июл — Sputnik. Скончавшегося более месяца назад бывшего солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева до сих пор не похоронили из-за несогласования места погребения, сообщила супруга артиста Александра Куцевол.



© Sputnik Екатерина Чеснокова Клипы "Иванушек" с Олегом Яковлевым

Яковлев выступал в "Иванушках" с 1998 по 2013 год — при его участии были записаны самые известные хиты поп-группы. Не стало исполнителя 29 июня — 47-летний артист скончался от двустороннего воспаления легких.

Спустя месяц после смерти Яковлева до сих пор не похоронили — его вдова при помощи коллег пытается получить разрешение на захоронение на Ваганьковском кладбище Москвы.

"Мы уже месяц занимаемся вопросом захоронения Олега на Ваганьковском кладбище. Кладбище закрытое, для этого нужно разрешение правительства Москвы. Место в колумбарии можно приобрести, это не проблема, но нам нужно небольшой участок, чтобы установить памятник. К Олегу хотят прийти поклонники, люди пишут постоянно, спрашивают, куда можно прийти", — рассказала Куцевол изданию РИА Новости .

Впрочем, до 40 дней со дня кончины артиста вопрос с погребением должен быть решен, отметила Куцевол. К решению вопроса подключились певица Диана Гурцкая и сенатор Виталий Богданов.

Ваганьковское кладбище — одно из наиболее известных в Москве. Здесь захоронены актер Александр Абдулов, музыкант и поэт Владимир Высоцкий, составитель известного толкового словаря Владимир Даль и многие другие знаковые для русской культуры личности.