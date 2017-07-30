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В Славгородском районе устанавливают фотоловушки для борьбы с любителями мусорить

31.07.2017 16:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Мобильные фотоловушки устанавливают в Славгородском районе, пишет газета «Прысожскі край». Они должны помочь коммунальщикам в борьбе с теми, кто мусорит и устраивает несанкционированные свалки.

Директор УКП «Жилкомхоз» Петр Громыко считает, что фотоконтроль быстрее дисциплинирует отдельных несознательных славгородчан, чем бесконечные уговоры и призывы выбрасывать мусор по правилам. Первых нарушителей фотоловушки уже поймали — их ждет наказание.

В Могилеве установленные в декабре 2015 года фотоловушки только в тестовом режиме сразу поймали четырех любителей мусорить в городе. А в лесхозах фотоловушки для наблюдения за животными также настроили «ловить» нарушителей. В Бобруйском лесу, например, поймали мужчину, который вывозил из леса плодородный слой земли. А в Кировском районе фотоловушка зафиксировала браконьеров, которые выловили с помощью сетей язя.

 
Теги: Могилев
 
 
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