В Славгородском районе устанавливают фотоловушки для борьбы с любителями мусорить

Мобильные фотоловушки устанавливают в Славгородском районе, пишет газета « Прысожскі край ». Они должны помочь коммунальщикам в борьбе с теми, кто мусорит и устраивает несанкционированные свалки.

Директор УКП «Жилкомхоз» Петр Громыко считает, что фотоконтроль быстрее дисциплинирует отдельных несознательных славгородчан, чем бесконечные уговоры и призывы выбрасывать мусор по правилам. Первых нарушителей фотоловушки уже поймали — их ждет наказание.

В Могилеве установленные в декабре 2015 года фотоловушки только в тестовом режиме сразу поймали четырех любителей мусорить в городе. А в лесхозах фотоловушки для наблюдения за животными также настроили «ловить» нарушителей. В Бобруйском лесу, например, поймали мужчину, который вывозил из леса плодородный слой земли. А в Кировском районе фотоловушка зафиксировала браконьеров , которые выловили с помощью сетей язя.