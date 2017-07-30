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В Славгородском районе устанавливают фотоловушки для борьбы с любителями мусорить
31.07.2017 16:48 — Новости Общества | Tut.by
Мобильные фотоловушки устанавливают в Славгородском районе, пишет газета «
Директор УКП «Жилкомхоз» Петр Громыко считает, что фотоконтроль быстрее дисциплинирует отдельных несознательных славгородчан, чем бесконечные уговоры и призывы выбрасывать мусор по правилам. Первых нарушителей фотоловушки уже поймали — их ждет наказание.
В Могилеве установленные в декабре 2015 года фотоловушки только в тестовом режиме сразу
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Несколько нарушителей уже поймали с поличным.
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