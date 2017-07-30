Россельхознадзор ввел усиленный контроль для 6 белорусских мясозаводов

МИНСК, 31 июл — Sputnik. Россельхознадзор ввел усиленный контроль в отношении шести белорусских мясных предприятий, говорится в сообщении на сайте ведомства.



© Sputnik Сергей Субботин Россельхознадзор хочет поговорить с белорусскими реэкспортерами фруктов

Ранее Россельхознадзор неоднократно вводил и снимал ограничения на поставки, а также устанавливал режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции ряда белорусских предприятий. Например, в начале июля ведомство сообщало, что может ограничить ввоз мясо-молочной продукции сразу с нескольких белорусских предприятий из-за повторяющихся нарушений.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что в связи с выявлением нарушений требований Евразийского экономического союза и Российской Федерации вводится режим усиленного лабораторного контроля", — говорится в сообщении.

В частности, 18 июля в мясе птицы "Первой минской птицефабрики" были обнаружены патогенные бактерии, в том числе, сальмонеллы. Кроме того, тогда же в мясе птицы компании "Витконпродукт" были обнаружены остатки тетрациклина. Также остатки тетрациклина 17 июля были выявлены в говядине Глубокского мясокомбината.

Помимо этого, 18 июля в мясе птицы племптицзавода "Белорусский" были обнаружены патогенные бактерии, в том числе, сальмонеллы, а 20 июля были выявлены остатки офлоксацина в мясе птицы птицефабрики "Рассвет", а также в птичьих субпродуктах компании "Смолевичи бройлер", сообщает ведомство.

Также в Россельхознадзоре сообщили, что при проверке на автодороге М1 Москва — Минск был остановлен автомобиль, нагруженный 20 тоннами сливочного масла с белорусского предприятия, в отношении которого действуют временные ограничения, с поддельным сертификатом.