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Дело о стрельбе в новогоднюю ночь: прокурор попросил 3 года

31.07.2017 18:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 июл — Sputnik. Государственный обвинитель Елена Крупенина попросила для минчанина Андрея Гавроша, которого ранил милиционер, 3 года лишения свободы.

Дело о стрельбе в новогоднюю ночь: прокурор попросил 3 года
© Фото: Сергей Балай / БелаПАН
Раненного милиционером минчанина лечили в военном госпитале

В понедельник в суде Московского района Минска, где рассматривается резонансное дело о сопротивлении сотруднику и милиции и стрельбе в новогоднюю ночь, прошли прения сторон.

Прокурор попросила признать Гавроша виновным в неповиновении сотруднику милиции и назначить ему 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Перед прениями сторон суд поинтересовался у потерпевшего милиционера Руслана Соловьева, какое он видит наказание для обвиняемого, он сказал, что оно должно быть в виде ограничения свободы, без направления в исправительное учреждение.

Адвокат убеждала суд вынести Гаврошу оправдательный приговор. Гаврош в суде не признал своей вины.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 31
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Милиционер, который ранил в новогоднюю ночь минчанина Гавроша, просил суд не отправлять его в исправительное учреждение, а назначить ограничение свободы.

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