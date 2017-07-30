Дело о стрельбе в новогоднюю ночь: прокурор попросил 3 года

МИНСК, 31 июл — Sputnik. Государственный обвинитель Елена Крупенина попросила для минчанина Андрея Гавроша, которого ранил милиционер, 3 года лишения свободы.



© Фото: Сергей Балай / БелаПАН Раненного милиционером минчанина лечили в военном госпитале

В понедельник в суде Московского района Минска, где рассматривается резонансное дело о сопротивлении сотруднику и милиции и стрельбе в новогоднюю ночь, прошли прения сторон.

Прокурор попросила признать Гавроша виновным в неповиновении сотруднику милиции и назначить ему 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Перед прениями сторон суд поинтересовался у потерпевшего милиционера Руслана Соловьева, какое он видит наказание для обвиняемого, он сказал, что оно должно быть в виде ограничения свободы, без направления в исправительное учреждение.

Адвокат убеждала суд вынести Гаврошу оправдательный приговор. Гаврош в суде не признал своей вины.