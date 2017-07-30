Зась о контроле уборочной правоохранителями: кампания в Беларуси проходит организованно

Станислав Зась во время посещения хозяйств в Столбцовском районе

31 июля, Столбцовский район /Корр. БЕЛТА/. Уборочная кампания в Беларуси проходит организованно. Об этом сегодня журналистам заявил государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась, передает корреспондент БЕЛТА.

Сельскохозяйственным работам предшествовала подготовка, в том числе со стороны правоохранителей. "В целом страна вступила в уборочную кампанию достаточно организованно", - отметил Станислав Зась.

Такой важный для аграриев этап не обходится без проблем, констатировал госсекретарь. Так, фиксируются случаи бесхозяйственности, которые становятся причиной порчи техники, потери части урожая. Виновные понесут за это ответственность, подчеркнул он.

Как сообщалось, 27 июля Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правоохранительным органам проконтролировать ряд вопросов уборочной кампании.

Речь идет о контроле готовности техники, соблюдении правил ее эксплуатации, обеспечении сохранности урожая, борьбе с несоблюдением трудовой дисциплины, бесхозяйственностью. Выполнению этих задач правоохранители во время уборочной кампании должны уделять особое внимание, сказал госсекретарь Совбеза.

Станислав Зась сегодня посетил два хозяйства в Столбцовском районе - "Аталезь-агро" и "Вишневецкий-агро", где оценил состояние и готовность к работам сельхозтехники, в том числе зерноуборочных комбайнов, пообщался с руководителями и работниками хозяйств.-0-

Фото Андрея Покумейко.