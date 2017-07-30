31 июля в Минске простились с 35-летним Юрием Чечукевичем, директором УП «Киновидеопрокат», депутатом Мингорсовета депутатов и экс-секретарем Минского городского комитета БРСМ. Его тело было найдено возле подъезда дома по проспекту Дзержинского с признаками падения с высоты.





В ритуальный зал по улице Ольшевского проститься с Юрием Чечукевичем пришло более 300 человек. Места в помещении всем желающим не хватило — у дверей выстроилась очередь.



Проститься с Юрием Чечукевичем приехал мэр Минска Андрей Шорец.

Почтить память Чечукевича пришли друзья, родные и близкие, коллеги, а также многие высокопоставленные чиновники — мэр города Андрей Шорец, министр образования Игорь Карпенко, первый секретарь Мингоркома БРСМ Сергей Клишевич, глава Центрального района столицы Игорь Бузовский, главный редактор журнала «Беларуская думка» и декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин и другие.



Почтил память погибшего министр образования Игорь Карпенко (третий справа)

На должность директора УП «Киновидеопрокат» Юрий Чечукевич был назначен в декабре 2016 года. Его личный водитель Аркадий, который возил мужчину на работу и по делам каждый день, так вспоминает руководителя.

— Он был человек упорный. От него исходило много инициативы, всегда пытался продвигать разные новшества. Еще он очень следил за собой, всегда был ухоженный.

Во время происшествия Аркадий был в отпуске, поэтому в последние дни руководителя не видел.

— Меня вызвали срочно на работу прямо из отпуска. Знаю, что у Юрия Владимировича на этот день была назначена встреча на 4 часа дня. Если бы человек что-то хотел с собой сделать, он бы не назначал встречу, правильно? Мне кажется, здесь не все так чисто. Знаете, я был его водителем и никуда никогда не возил, кроме как по работе. Он домашний был, что ли, но при этом ему постоянно нужно было что-то делать, придумывать. На работе допоздна засиживался. Даже говорил мне: «Чего ты будешь здесь сидеть? Я тут еще долго буду». А у него всегда пакет документов огромный был, сидел в кабинете, разбирался. Он входил в положение любого человека. Надо — отпустит, надо — поможет.



В центре — глава Центрального района Минска Игорь Бузовский и его заместитель Эдуард Томильчик, за ним — декан ФФСН БГУ Вадим Гигин

В то, что это мог быть суицид, сотрудник не верит.

— Никто даже не мог подумать, что такое могло произойти. Да мы и не верим, что это он сам.

Михаил был знаком с Юрием Чечукевичем всего около месяца — по работе в «Киновидеопрокате». Он общался с мужчиной в последние дни его жизни.

— У него было слишком много планов и идей, чтобы вот так взять и в один день оборвать все. Он на позитиве был. Некоторые спрашивают: пил, может? Да не пил он. Вообще, когда мне рассказали о случившемся, я подумал, что шутка какая-то. Как руководитель он отличный, поддерживал любую инициативу, любое начинание. Он и по-человечески мог поддержать. Никогда не было такого, что придешь к нему с вопросом, а он не отреагирует — всегда выслушивал.



В центре второй секретарь ЦК КПБ Георгий Атаманов

В отличие от подчиненных Юрия Чечукевича, его дядя — тоже Юрий — знает племянника всю жизнь и от шока едва находит слова.

— Мы мало общались в последнее время. Он в Минске, а я не отсюда, только на похороны приехал. Юра очень хороший человек, интеллигентный. Я в шоке, до сих пор не могу поверить, — медленно и буквально сквозь слезы рассказывает мужчина и добавляет после долгой паузы: — Убили его…





Очередь у ритуального зала стала меньше. Пришедшие на прощание люди собрались в отдельные группы и вспоминали Юрия Чечукевича. Запомнили его инициативным энтузиастом, который строил много грандиозных планов по улучшению минского «Киновидеопроката», но, к сожалению, так и не успел воплотить их в жизнь.

Юрия Чечукевича похоронили на Северном кладбище в Минске.





Напомним, тело руководителя «Киновидеопроката» было найдено утром 28 июля. Следственный комитет проводит проверку, уголовное дело не заведено.