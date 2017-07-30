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Суд о стрельбе 1 января: прокурор просит 3 года, стрелявший - не сажать обвиняемого
31.07.2017 17:36 — Новости Общества | Tut.by
В суде Московского района Минска продолжается процесс по делу о стрельбе в новогоднюю ночь. Сторона обвинения считает доказанной вину минчанина Андрея Гавроша в сопротивлении сотруднику милиции. И просит назначить фигуранту 3 года лишения свободы.
По мнению прокурора Елены Крупениной, вина обвиняемого доказана полностью, а потерпевший милиционер дал «последовательные и непротиворечивые показания».
— Хочу отметить, что сотрудник при исполнении является представителем власти и находится под особой охраной государства, — заявила гособвинитель.
Согласно материалам дела, минчан ударил милиционера ногой в туловище, головой о лифтовую кабину пять раз, хватался за шею и конечности и повредил форму. При этом пытался выхватить табельное оружие.
— Смягчающих обстоятельств нет, отягчающее — совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, — подытожила прокурор. — Прошу признать Гавроша виновным в сопротивлении сотруднику внутренних дел, сопряженным с применением и угрозой применения насилия (…) и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в колонии общего режима.
Сам пострадавший милиционер попросил суд назначить мужчине наказание в виде ограничения, а не лишения свободы. И без направления в исправительное учреждение.
Кстати, в конце июня 2017-го было отказано в возбуждении уголовного дела против самого милиционера по ст. 426 УК (Превышение власти или служебных полномочий). Причина — отсутствие в его действиях с оружием состава преступления.
Защитник Андрея Гавроша, Елена Станкевич, не согласна с обвинением.
— Исключительно на показаниях [милиционера] Соловьева основывается обвинение Гавроша, — считает адвокат. — (…) При этом милиционер осознает, что от его показаний зависит дальнейшая служба в органах и будет ли он привлечен к ответственности [за применение оружия].
Защитник заметила, что потерпевшего в этой истории определили уже через пару часов. В 11.20 органы дознания признали таковым милиционера Соловьева. Хотя на тот момент его еще ни разу не допросили. А тем временем хозяин квартиры находился в больнице с двумя огнестрельными ранениями.
— Полагаю, это свидетельствует о необъективности расследования, — делает вывод адвокат.
Она добавила, что на руках Гавроша не нашли характерных для борьбы следов — ни волокон одежды, ни биологических следов милиционера (например, следов крови). Хотя по заключению экспертов, только на куртке Соловьева имеется 8 повреждений, а на майке — еще два.
— Большинство этих разрывов находится в карманах, — высказала свое недоумение защитник. — Повредить майку, не повредив китель, который надет сверху — невозможно.
Адвокат попросила суд оправдать обвиняемого. Друзья Гавроша поддержали это бурными аплодисментами, за что все были удалены из зала по указанию судьи Светланы Бондаренко.
Напомним, 29-летнего минчанина Андрея Гавроша
Утром 1 января 23-летний милиционер Руслан Соловьев приехал в многоэтажку на проспекте Любимова после
Всего прозвучало три выстрела, две пули попали в ногу и спину мужчины. А у милиционера медики диагностировали сотрясение мозга и черепно-мозговую травму, ушибы на голове и грудной клетке.
Сам Андрей Гаврош не признает вины. По словам обвиняемого, он
К слову, сразу после трагедии милиционер говорил о двух выстрелах (первый в сторону почтовых ящиков). Но через несколько дней вспомнил: все-таки выстрелил трижды.
«Предупредительного не было. Первый раз выстрелил в ногу, чтобы нанести меньший вред обвиняемому», — пояснял Соловьев уже в суде. Остальные два выстрела прозвучали во время потасовки.
МВД
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В суде Московского района Минска продолжается процесс по делу о стрельбе в новогоднюю ночь. Сторона обвинения считает доказанной вину минчанина Андрея Гавроша в...
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