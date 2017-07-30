Суд о стрельбе 1 января: прокурор просит 3 года, стрелявший - не сажать обвиняемого

В суде Московского района Минска продолжается процесс по делу о стрельбе в новогоднюю ночь. Сторона обвинения считает доказанной вину минчанина Андрея Гавроша в сопротивлении сотруднику милиции. И просит назначить фигуранту 3 года лишения свободы.



Обвиняемый Андрей Гаврош. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По мнению прокурора Елены Крупениной, вина обвиняемого доказана полностью, а потерпевший милиционер дал «последовательные и непротиворечивые показания».

— Хочу отметить, что сотрудник при исполнении является представителем власти и находится под особой охраной государства, — заявила гособвинитель.

Согласно материалам дела, минчан ударил милиционера ногой в туловище, головой о лифтовую кабину пять раз, хватался за шею и конечности и повредил форму. При этом пытался выхватить табельное оружие.

— Смягчающих обстоятельств нет, отягчающее — совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, — подытожила прокурор. — Прошу признать Гавроша виновным в сопротивлении сотруднику внутренних дел, сопряженным с применением и угрозой применения насилия (…) и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в колонии общего режима.

Сам пострадавший милиционер попросил суд назначить мужчине наказание в виде ограничения, а не лишения свободы. И без направления в исправительное учреждение.



После случившегося милиционер продолжает службу на прежнем месте. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Кстати, в конце июня 2017-го было отказано в возбуждении уголовного дела против самого милиционера по ст. 426 УК (Превышение власти или служебных полномочий). Причина — отсутствие в его действиях с оружием состава преступления.

Защитник Андрея Гавроша, Елена Станкевич, не согласна с обвинением.

— Исключительно на показаниях [милиционера] Соловьева основывается обвинение Гавроша, — считает адвокат. — (…) При этом милиционер осознает, что от его показаний зависит дальнейшая служба в органах и будет ли он привлечен к ответственности [за применение оружия].

Защитник заметила, что потерпевшего в этой истории определили уже через пару часов. В 11.20 органы дознания признали таковым милиционера Соловьева. Хотя на тот момент его еще ни разу не допросили. А тем временем хозяин квартиры находился в больнице с двумя огнестрельными ранениями.

— Полагаю, это свидетельствует о необъективности расследования, — делает вывод адвокат.

Она добавила, что на руках Гавроша не нашли характерных для борьбы следов — ни волокон одежды, ни биологических следов милиционера (например, следов крови). Хотя по заключению экспертов, только на куртке Соловьева имеется 8 повреждений, а на майке — еще два.

— Большинство этих разрывов находится в карманах, — высказала свое недоумение защитник. — Повредить майку, не повредив китель, который надет сверху — невозможно.

Адвокат попросила суд оправдать обвиняемого. Друзья Гавроша поддержали это бурными аплодисментами, за что все были удалены из зала по указанию судьи Светланы Бондаренко.

Напомним, 29-летнего минчанина Андрея Гавроша обвиняют по ч. 2 ст. 363 УК (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел). Санкция статьи — вплоть до 5 лет лишения свободы.

Утром 1 января 23-летний милиционер Руслан Соловьев приехал в многоэтажку на проспекте Любимова после жалобы соседей на шум. По версии следствия, пьяный хозяин квартиры напал на сержанта и пытался завладеть табельным оружием. Поэтому милиционер был вынужден стрелять.

Всего прозвучало три выстрела, две пули попали в ногу и спину мужчины. А у милиционера медики диагностировали сотрясение мозга и черепно-мозговую травму, ушибы на голове и грудной клетке.

Сам Андрей Гаврош не признает вины. По словам обвиняемого, он не забирал пистолет и мог причинить травмы правоохранителю только когда выталкивал того из тамбура.

К слову, сразу после трагедии милиционер говорил о двух выстрелах (первый в сторону почтовых ящиков). Но через несколько дней вспомнил: все-таки выстрелил трижды.

«Предупредительного не было. Первый раз выстрелил в ногу, чтобы нанести меньший вред обвиняемому», — пояснял Соловьев уже в суде. Остальные два выстрела прозвучали во время потасовки.



Так выглядела лестничная площадка после инцидента 1 января. Фото: Павел Добровольский, TUT.BY



След от пули на двери лифта в подъезде многоэтажки, где произошел конфликт. Фото: Павел Добровольский, TUT.BY

МВД пришло к выводу , в этой ситуации сержант действовал правильно. Согласно тексту обвинения в отношении Гавроша, милиционер был «вынужден стрелять» и перед этим предупредил минчанина.