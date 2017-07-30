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Самая мощная в стране ГЭС готова к эксплуатации

31.07.2017 17:31 — Новости Общества | Tut.by  
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31 июля завершилось строительство Витебской гидроэлектростанции на Западной Двине. РУП «Витебскэнерго» подписало акт приемочной комиссии о вводе новой ГЭС в эксплуатацию. Об этом TUT.BY сообщила пресс-секретарь предприятия Валентина Бородич.


Фото: сайт предприятия «Витебскэнерго»

Витебская ГЭС — самая мощная гидроэлектростанция в Беларуси. Ее установленная электрическая мощность — 40 МВт. Этого достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией потребителей Витебского района.

К реализации инвестпроекта по строительству этой ГЭС «Витебскэнерго» приступило в 2010 году. Генеральным подрядчиком выступила «Китайская национальная корпорация по электрооборудованию» (CNEEC). Специалисты этой же компании обслуживали объект на этапе строительства совместно с витебскими коллегами. Всего на объекте было задействовано более 10 проектных, строительных и электротехнических организаций.

Гидроузел станции состоит из четырех гидроагрегатов мощностью 10 мВт каждый. Кроме того, здесь построены водосливная и земляная плотины, открытое распределительное устройство-110кВ и судоходный шлюз.

Ожидаемая годовая выработка электроэнергии составит 138 млн кВт/час. Обслуживать новую станцию будут около 30 человек.

 
 
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Витебская ГЭС - самая мощная гидроэлектростанция в Беларуси. Ее установленная электрическая мощность - 40 МВт. Этого достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией...

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