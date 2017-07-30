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Детские пособия в Беларуси вырастут с 1 августа
31.07.2017 17:32 — Новости Общества | БДГ
В соответствии с увеличением БМП с 1 августа по 31 октября на 7,5% с Br183,82 до Br197,57 вырастут государственные пособия, сообщает
Напомним, в соответствии с новой редакцией закона «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» с января 2013 года размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет определяется в зависимости от количества детей в семье.
На первого ребенка он составляет 35% среднемесячной заработной платы работников республики, на второго и последующих детей 40%.
Пособие на ребенка-инвалида назначается и выплачивается в размере 45% среднемесячной заработной платы независимо от очередности рождения этого ребенка в семье. Для расчета размера данного вида пособия применяется показатель среднемесячной заработной платы за II квартал 2017 года (по данным Белстата – Br796,8).
Изменения связаны с увеличением бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ) в ценах июня текущего года и среднемесячной заработной платы работников за квартал.
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В соответствии с увеличением БМП с 1 августа по 31 октября на 7,5% с Br183,82 до Br197,57 вырастут государственные пособия, сообщает
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