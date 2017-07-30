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Детские пособия в Беларуси вырастут с 1 августа

31.07.2017 17:32 — Новости Общества | БДГ  
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В соответствии с увеличением БМП с 1 августа по 31 октября на 7,5% с Br183,82 до Br197,57 вырастут государственные пособия, сообщает БЕЛТА, со ссылкой на Минтуда и соцзащиты.

  • При рождении первого ребенка единовременное пособие составит Br1975,7.
  • При рождении второго и последующих детей – Br2765,98.
  • Пособие женщинам, которые встали на учет по беременности до 12-ти недель беременности будут выплачивать Br197,57.
  • Пособия на первого ребенка вырастут с 1 августа до Br278,88 в месяц (было Br261,38), на второго и последующих детей – Br318,72 (Br298,72), на ребенка-инвалида – Br358,56 (Br336,06).

Напомним, в соответствии с новой редакцией закона «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» с января 2013 года размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет определяется в зависимости от количества детей в семье.

На первого ребенка он составляет 35% среднемесячной заработной платы работников республики, на второго и последующих детей ­ 40%.

Пособие на ребенка-инвалида назначается и выплачивается в размере 45% среднемесячной заработной платы независимо от очередности рождения этого ребенка в семье. Для расчета размера данного вида пособия применяется показатель среднемесячной заработной платы за II квартал 2017 года (по данным Белстата – Br796,8).

Изменения связаны с увеличением бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ) в ценах июня текущего года и среднемесячной заработной платы работников за квартал. 

 
 
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В соответствии с увеличением БМП с 1 августа по 31 октября на 7,5% с Br183,82 до Br197,57 вырастут государственные пособия, сообщает

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