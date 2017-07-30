|
Десантник, который спас товарища во время прыжка с парашютом, представлен к медали "За отвагу"
31.07.2017 18:42 — Новости Общества | Tut.by
Спасший жизнь десантник и его товарищ представлены к медали «За отвагу». Об этом журналистам сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси Вадим Денисенко,
Поданы документы на награждение медалью «За отвагу» двух военнослужащих. Один из них — десантник, который
«Представлены к награде двое, потому что, можно сказать, десантники своими действиями спасли жизни друг другу. Анализ того, что происходило в воздухе, показывает, что ни один из них не совершил ни одной ошибки. Документы подготовлены и проходят весь цикл согласований», — отметил командующий силами специальных операций. Он также добавил, что оба солдата уже уволены по сроку службы.
Как сообщалось, в апреле в Шумилинском районе Витебской области при выполнении учебно-боевых задач в ходе тактического учения с 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригадой во время проведения десантирования из самолета Ил-76МД военнослужащий десантно-штурмовой роты 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады гвардии рядовой Дмитрий Страчук
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Его товарища также представили к медали.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии