Спасший жизнь десантник и его товарищ представлены к медали «За отвагу». Об этом журналистам сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси Вадим Денисенко, передает корреспондент БЕЛТА.



Гвардии рядовой Дмитрий Страчук, который спас жизнь своему товарищу.

Поданы документы на награждение медалью «За отвагу» двух военнослужащих. Один из них — десантник, который спас жизнь товарищу во время весеннего учения 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Второй — сам спасенный.

«Представлены к награде двое, потому что, можно сказать, десантники своими действиями спасли жизни друг другу. Анализ того, что происходило в воздухе, показывает, что ни один из них не совершил ни одной ошибки. Документы подготовлены и проходят весь цикл согласований», — отметил командующий силами специальных операций. Он также добавил, что оба солдата уже уволены по сроку службы.

Как сообщалось, в апреле в Шумилинском районе Витебской области при выполнении учебно-боевых задач в ходе тактического учения с 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригадой во время проведения десантирования из самолета Ил-76МД военнослужащий десантно-штурмовой роты 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады гвардии рядовой Дмитрий Страчук спас жизнь своему товарищу гвардии рядовому Евгению Жарскому. На высоте около 80 м в результате резкого порыва ветра произошло схождение парашютистов. У рядового Евгения Жарского погас купол. Дмитрий Страчук в сложившейся нештатной ситуации зафиксировал руками погасший основной купол парашюта товарища, и они благополучно приземлились.