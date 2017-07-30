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Президент назначил начальника управления военной контрразведки КГБ

31.07.2017 19:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 июля подписал указы о назначении, сообщает пресс-служба главы государства.

Начальником управления военной контрразведки Комитета государственной безопасности назначен полковник Константин Кучинский. Генерал-майор Александр Назаренко освобожден от данной должности и уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

Также сегодня президент назначил Олега Латышевича судьей Верховного суда бессрочно с последующим согласованием данного назначения с Советом Республики Национального собрания.

В свою очередь, Руслан Юмагужин освобожден от должности судьи Верховного суда в связи с выходом в отставку с последующим уведомлением о его освобождении Совета Республики Национального собрания.

 
 
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Начальником управления военной контрразведки Комитета государственной безопасности назначен полковник Константин Кучинский.

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