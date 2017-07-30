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Президент назначил начальника управления военной контрразведки КГБ
31.07.2017 19:00 — Новости Общества | Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 июля подписал указы о назначении, сообщает пресс-служба главы государства.
Начальником управления военной контрразведки Комитета государственной безопасности назначен полковник Константин Кучинский. Генерал-майор Александр Назаренко освобожден от данной должности и уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.
Также сегодня президент назначил Олега Латышевича судьей Верховного суда бессрочно с последующим согласованием данного назначения с Советом Республики Национального собрания.
В свою очередь, Руслан Юмагужин освобожден от должности судьи Верховного суда в связи с выходом в отставку с последующим уведомлением о его освобождении Совета Республики Национального собрания.
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Начальником управления военной контрразведки Комитета государственной безопасности назначен полковник Константин Кучинский.
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