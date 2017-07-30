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В Молодечно в песочнице нашли годовалую девочку
31.07.2017 19:24 — Новости Общества | Tut.by
10 июля местные житеди сообщили в 102, что на улице Волынца в Молодечно находится женщина в неадекватном состоянии с маленьким ребенком, рассказал
— Наряд милиции выбыл по данному сообщению и обнаружил маленькую девочку одну, без мамы. Сотрудники РОВД доставили ребенка в детскую больницу, где она сейчас и находится, — пояснил Владимир Васильков.
В социальных сетях появилось сообщение с призывом проявить милосердие и принести в отделение детское питание для годовалой малышки.
Однако доктор педиатрического отделения для детей до года Татьяна Шиман сообщила, что малышка, которой на данный момент около 1 года 2 месяцев, ни в чем не нуждается. От медика также стало известно, что родители девочки, найденной в песочнице, не лишены родительских прав. Девочку, по ее словам, в больнице навещает бабушка.
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Очевидцы сообщили в милицию, что на улице Волынца находится женщина в неадекватном состоянии с маленьким ребенком.
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