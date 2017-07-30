Сегодня, 31 июля, в центре Минска в 16.00 было обесточено несколько улиц . Стали трамваи, здания остались без света, остановились лифты. В «Белэнерго» пояснили, что почему пропала электроэнергия в городе.



Фото: twitter.com

В Советском районе в зданиях не было электричества на Орловской, Некрасова, пл. Бангалор, Сурганова, Коласа, Хоружей, Куйбышева, Старовиленском тракте.

«Первопричиной отключения света стало проведение несогласованных земляных работ организацией «Минскремстрой» в охранной зоне кабельной линии 10 кВ и порыв этой кабельной линии на станции «Сторожевская», — рассказал начальник информационно-аналитического отдела ГПО «Белэнерго» Александр Мальков.

Специалист сообщил, что за первый час после инцидента подключили канализационную насосную станцию Минскводоканала и 30% потребителей второй категории. Сейчас идет включение потребителей, электроэнергия появится в ближайшие полтора-два часа.

Движение троллейбусов и трамваев было восстановлено в 17.50.

Мальков также сообщил, что пожара на станции не было — только задымление при повреждении оборудования, которое устранили проветриванием.