31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы вошли в число самых метких в конкурсе "Воин Содружества", сообщили БЕЛТА в Минобороны.

Сегодня на полигоне 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады Северо-западного оперативного командования состоялся этап по огневой подготовке "Снайпер" конкурса военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий "Воин Содружества". Основной задачей конкурса являлась проверка практических навыков военнослужащих в выполнении упражнения стрельб из автомата АК-74 (по пять выстрелов из положений стоя, с колена и лежа).

По его результатам среди женщин первое место заняла представительница белорусской команды, ефрейтор контрактной службы Анна Ковалевская. Второе место - у младшего сержанта контрактной службы Людмилы Губаревой из Казахстана, третье - у младшего сержанта контрактной службы Лилии Даутовой из России.

Среди мужчин победителем этапа стал представитель Вооруженных Сил Казахстана, старший сержант контрактной службы Олжас Ермеков. В шаге от лидера остановился другой представитель Казахстана, старший сержант контрактной службы Асхат Байдуалетов. Замкнул тройку призеров военнослужащий контрактной службы Вооруженных Сил Беларуси, старшина Артем Пушнев.

Международный конкурс "Воин Содружества" проводится ежегодно с 2009 года. На территории Беларуси он проходит уже во второй раз. Первый раз страна принимала его в 2014 году. Состязания проводятся с 29 июля по 5 августа на базе 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады Северо-западного оперативного командования, Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны и Драматического театра Белорусской Армии. В конкурсе принимают участие военнослужащие вооруженных сил Беларуси, России, Армении и Казахстана.-0-