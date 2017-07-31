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Бизнесмен из Орши получил 3,5 года колонии за мошенничество и подделку документов

01.08.2017 06:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Мужчина проведет в колонии усиленного режима 3,5 года, пишет «СБ Беларусь Сегодня».

Дела у 36-летнего директора частного унитарного торгового предприятия шли не очень хорошо. И он решил вместе с единомышленниками создать производство по выпуску дисков для металлообработки. Зарегистрировал новое ООО и в качестве учредителя взялся его финансировать. Но в бизнес-планах явно просчитался, так как через некоторое время оказался в долгах — их сумма превысила 200 тысяч рублей.

Выход нашел быстро — стал уговаривать родственников, друзей и знакомых брать кредиты. Кому-то обещал быстрый возврат с прибылью, кому-то — трудоустройство на будущее производство. А для того, чтобы проблем с кредитованием у «помощников» не было, сам выдавал им поддельные справки о несуществующей зарплате. Использовал для этого реквизиты и печати двух своих предприятий.

Оршанские и минские банки в итоге выдали 15 кредитов по фиктивным документам на общую сумму почти в 150 тысяч рублей.

Помощник прокурора Оршанского района Диана Рыбакова удивляется не только наивности людей, но и предприятий:

— Бизнесмен обманул и два консервных завода. Зная о том, что они переживают не лучшие времена, предложил им реализовать часть продукции без предоплаты. Забрал крупные партии овощных консервов и соков почти на 50 тысяч рублей. Собирался, якобы, перепродать их по более высокой цене в России.

Но и эта идея потерпела крах. По словам мужчины, консервы оказались невостребованными, срок их хранения истекал, а потому мужчина продал товар намного дешевле его реальной стоимости. Денег, мол, хватило только на то, чтобы оплатить аренду складов, на которых хранилась плодоовощная продукция. А вот на то, чтобы рассчитаться с заводами, средств не осталось…

Суд счел эти доводы безосновательными и пришел к выводу: предприниматель изначально не собирался расплачиваться с поставщиками.

Мужчине придется не только провести в местах заключения назначенный судом срок, но и погасить все долги. Его имущество конфисковано.

 
 
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Оршанские и минские банки в итоге выдали 15 кредитов по фиктивным документам на общую сумму почти в 150 тысяч рублей.

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