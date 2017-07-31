В Браславском районе сельчане спасли семью аистов, пострадавшую от стихии

В деревне Рудава Браславского района развернулась необычная спецоперация: сельчане спасли семью аистов. Во время грозы сильный ветер сорвал гнездо с птенцами, совсем еще слабых малышей придавило ветками.

Оставить в беде птиц люди не смогли и сделали для них новое жилище — гнездо из веток и соломы. Новый дом сначала приглянулся птенцам, а чуть позже и аистам-родителям. Но вскоре они принялись строить новое, более надежное гнездо.

Все это время вместе с аистами за птенцами ухаживали и люди. Успел подружиться с пернатыми даже соседский пес.

Местные жители рассказывают: живописные места в округе давно полюбились аистам. Вдоль дороги почти у каждого дома — жилища этих грациозных птиц. В деревне верят: это хороший знак.