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Дешевые кредиты на жилье, трагедия в Гомеле и страшный сон бухгалтера - важное за вчера
01.08.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Ох, погода, что ты делаешь, прекрати! На неделе
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В Беларуси появились кредиты на жилье для нуждающихся под «смешные» 6−9% годовых. Рассказываем,
Средний размер назначенных пенсий белорусов в июле — 298 рублей. Но это средний — а мы посмотрели, в каких регионах
Продолжается процесс по делу о стрельбе в новогоднюю ночь. Прокурор просит назначить обвиняемому (он же — пострадавший) 3 года лишения свободы, потерпевший милиционер просит «подстреленного» не сажать.
Кстати, за полгода белорусские суды вынесли около 20 тысяч приговоров по уголовным делам и осудили по ним 21 326 человек — оправдали из них всего 36. Вчера
Продолжение дипломатического скандала:
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В Минске в микрорайоне Запад произошло возгорание в одной из квартир. Необычное в этой истории то, что пожарные выезжали по этому же адресу уже третий раз за месяц. Кто там живет, почему на самом деле происходят пожары и каково жить по соседству с такой семьей —
Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых российских музыкантов за 2017 год.
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Страшный сон всех бухгалтеров: через какое-то время они… станут не нужны. Не у дел останутся и простые экономисты, и низовые юристы, и обычные переводчики… Проще говоря, все те, кто делает отчеты ради отчетов, каждый день выполняет набор механических действий, пытаясь подменить собой роботов. Куда же отправлять учиться наших детей?! Мы встретились с экспертом по карьере и узнали,
Раз уж вспомнили о страшных снах… А вам часто снятся кошмары? Так может вы просто много спите? Или много пьете? В общем, помогаем найти причину
Кстати, Если вы вчера вернулись из отпуска и во-о-о-обще не можете заставить себя работать —
Ой, а сегодня-то уже август!..
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Ох, погода, что ты делаешь, прекрати! На неделе синоптики обещают нам жару до +36 °С, дожди и грозы. Раздеваемся и не забываем зонты!
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