Дешевые кредиты на жилье, трагедия в Гомеле и страшный сон бухгалтера - важное за вчера

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Ох, погода, что ты делаешь, прекрати! На неделе синоптики обещают нам жару до +36 °С, дожди и грозы. Раздеваемся и не забываем зонты!





ВАЖНОЕ

В Беларуси появились кредиты на жилье для нуждающихся под «смешные» 6−9% годовых. Рассказываем, кто может на них претендовать .

Средний размер назначенных пенсий белорусов в июле — 298 рублей. Но это средний — а мы посмотрели, в каких регионах самые большие и самые маленькие пенсии . Ну и заодно подготовили для вас топ-10 самых бедных и богатых районов Беларуси .

Продолжается процесс по делу о стрельбе в новогоднюю ночь. Прокурор просит назначить обвиняемому (он же — пострадавший) 3 года лишения свободы, потерпевший милиционер просит «подстреленного» не сажать. И вот почему .

Кстати, за полгода белорусские суды вынесли около 20 тысяч приговоров по уголовным делам и осудили по ним 21 326 человек — оправдали из них всего 36. Вчера Верховный суд объяснил , почему в нашей стране так мало оправдательных приговоров.

Продолжение дипломатического скандала: Россия высылает 755 американских дипломатов, те, в свою очередь, жалуются , что им закрыли доступ к их дипсобственности на даче в Серебряном Бору, не позволив забрать вещи.

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Продолжаем рассказывать о нашем большом путешествии по США на автомобиле. В этот раз нашим героем стал парень, который продал всё, что было, и купил «американскую мечту». Вот здесь читайте , как страховой агент стал пекарем в Буффало.





Вчера разбирались с Гомеле пьяный мужчина протаранил ворота: погиб его 4-летний сын, жена — в реанимации">трагедией в Гомеле: пьяный водитель протаранил забор своего дома — погиб его пятилетний сын, жена в реанимации. Оказывается, в семье все не было гладко уже давно .

В Минске в микрорайоне Запад произошло возгорание в одной из квартир. Необычное в этой истории то, что пожарные выезжали по этому же адресу уже третий раз за месяц. Кто там живет, почему на самом деле происходят пожары и каково жить по соседству с такой семьей — читайте в нашем материале .

Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых российских музыкантов за 2017 год. И вот кто стал лидером — заработал больше всех . Ой, кстати, еще немного о звездах: Андрей Малахов уходит с Первого канала . Пока это слухи — так что, пусть говорят?

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Минск попрощался с 35-летним директором «Киновидеопроката» Юрием Чечукевичем, чье тело нашли около минской многоэтажки с признаками падения с высоты. Многие не верят, что «он сам» .





Страшный сон всех бухгалтеров: через какое-то время они… станут не нужны. Не у дел останутся и простые экономисты, и низовые юристы, и обычные переводчики… Проще говоря, все те, кто делает отчеты ради отчетов, каждый день выполняет набор механических действий, пытаясь подменить собой роботов. Куда же отправлять учиться наших детей?! Мы встретились с экспертом по карьере и узнали, где и на каких должностях можно будет заработать в ближайшем будущем .

Раз уж вспомнили о страшных снах… А вам часто снятся кошмары? Так может вы просто много спите? Или много пьете? В общем, помогаем найти причину здесь .

Все новости понедельника, 31 июля

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Кстати, Если вы вчера вернулись из отпуска и во-о-о-обще не можете заставить себя работать — этот текст для вас . Рассказываем, как окончательно не впасть в депрессию, и отвечаем на все вопросы про возвращение из отпуска.

Ой, а сегодня-то уже август!..

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