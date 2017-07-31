Реконструкцию Минского шоссе в Могилеве завершат раньше срока

Работы на Минском шоссе завершат раньше срока. На участке дороги длиной 2,12 км осталось уложить верхний слой асфальтобетонного покрытия, нанести разметку. Арка на въезде в город — в процессе возведения.

Минское шоссе стало шире на 2 метра, в каждую из сторон теперь организовано трехполосное движение. А пропускная способность увеличится на 30%. На всем участке установлены новые светофоры, построены вело- и пешеходные дорожки. Завершит ансамбль въездных ворот города арка к 750-летию Могилева.

Реконструкцию Минского шоссе сделали за счет средств, поступивших от транспортного налога, сообщает ИА « Могилевские ведомости ». А вот на строительство арки собирают деньги от спонсоров и горожан. Ее строительство с благоустройством оценили в 1,5 млн рублей.