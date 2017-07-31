Пенсии, Tax Free, и льготы в зоопарк: что изменилось с 1 августа

С начала августа в Беларуси увеличиваются пособия на детей и пенсии. Изменения коснутся пошлин на нефть и нефтепродукты — в пользу. Традиционно в первый день месяца дорожают сигареты, а любители "закупов" в Польше, наконец, дождались снижения пороговой суммы для получения VAT.

Бюджет прожиточного минимума

С августа в Беларуси повышается бюджет прожиточного минимума — до 31 октября он составит 197,57 рубля, или 101,62 доллара США по курсу на 1 августа. Рост обусловлен повышением цен на продукцию нового урожая, что, соответственно, увеличит статью расходов на питание.



© Pixabay Размер декретных выплат в Беларуси увеличивается с 1 августа

Изменения БПМ влекут за собой и увеличение минимальных трудовых пенсий и надбавок лицам старше 75 лет. Также вырастут пособия на детей и по уходу за инвалидами и надбавки ряду других категорий граждан.

Курить — дороже

В очередной раз начало месяца "бьет" по кошельку курильщиков — в республике с 1 августа выросли цены на табачную продукцию, как производимую фабрикой "Неман" и "Табак-инвестом", так и импортируемую "Беларусьторгом".

Традиционно, сильного повышения цен на сигареты нет — в среднем они подорожают на 1-5 копеек. До этого табачная продукция дорожала в июле.

Пошлины на нефть

Беларусь с 1 августа снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты . Ставка экспортной пошлины на сырую нефть снижена с $80,9 до $74,4 за тонну. Пошлина на прямогонный бензин — с $44,4 до $40,9 за тонну, на товарные бензины — с $24,2 до $22,3 за тонну.

До этого пошлины изменялись с 1 июля, только в сторону повышения.

На "закупы" с меньшей суммой

Любители шопинга в Польше облегченно вздохнули — снижение порога суммы для выдачи чека Tax Free наконец-то произошло . Власти Польши планировали сделать это еще в июне, однако с начала месяца магазины выдавали VAT только при покупке на 300 злотых, что вызвало недоумение многих наших соотечественников.

С 1 августа вернуть НДС уже можно с покупки на 200 злотых, это подтвердил как польский Минфин, так и многочисленные магазины, которые с середины июля уже начали распространять соответствующую информацию.

Льготы в зоопарк

На фоне всего прочего некоторые изменения произвел и Минский зоопарк — в ценообразовании. С 1 августа многодетные семьи смогут купить билеты по сниженным ценам. Для этой категории семей билет в зоопарк с посещением аквариума, террариума и экзотариума подешевеет на три рубля (с 9 до 6 рублей), единый билет в зоопарк и динопарк — также на три рубля (13 до 10), а детям до пяти лет — вход бесплатный.

Льгота предоставляется только при наличии подтверждающих документов многодетной семьи и удостоверения личности.