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Пенсии, Tax Free, и льготы в зоопарк: что изменилось с 1 августа
01.08.2017 08:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
С начала августа в Беларуси увеличиваются пособия на детей и пенсии. Изменения коснутся пошлин на нефть и нефтепродукты — в пользу. Традиционно в первый день месяца дорожают сигареты, а любители "закупов" в Польше, наконец, дождались снижения пороговой суммы для получения VAT.
Бюджет прожиточного минимума
С августа в Беларуси
Изменения БПМ влекут за собой и увеличение минимальных трудовых пенсий и надбавок лицам старше 75 лет. Также вырастут пособия на детей и по уходу за инвалидами и надбавки ряду других категорий граждан.
Курить — дороже
В очередной раз начало месяца
Традиционно, сильного повышения цен на сигареты нет — в среднем они подорожают на 1-5 копеек. До этого табачная продукция дорожала в июле.
Пошлины на нефть
Беларусь с 1 августа
© Sputnik / Виктор Толочко
До этого пошлины изменялись с 1 июля, только в сторону повышения.
На "закупы" с меньшей суммой
Любители шопинга в Польше облегченно вздохнули — снижение порога суммы для выдачи чека Tax Free
С 1 августа вернуть НДС уже можно с покупки на 200 злотых, это подтвердил как польский Минфин, так и многочисленные магазины, которые с середины июля уже начали распространять соответствующую информацию.
Льготы в зоопарк
На фоне всего прочего некоторые изменения произвел и Минский зоопарк — в ценообразовании. С 1 августа многодетные семьи смогут купить билеты по сниженным ценам. Для этой категории семей билет в зоопарк с посещением аквариума, террариума и экзотариума подешевеет на три рубля (с 9 до 6 рублей), единый билет в зоопарк и динопарк — также на три рубля (13 до 10), а детям до пяти лет — вход бесплатный.
Льгота предоставляется только при наличии подтверждающих документов многодетной семьи и удостоверения личности.
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В первый день последнего летнего месяца в Беларуси произошли изменения, затрагивающие повседневную жизнь граждан, причем не только в нашей стране, но и за ее...
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