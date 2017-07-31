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Удивиться, посидеть и поиграть с псом. Выяснили, кто поставил диван на остановке в Уручье

01.08.2017 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Недавно на остановке в Уручье на несколько часов появился диван и каждый мог посидеть на нем, пока ждал своего автобуса. Такое в Минске случилось, пожалуй, впервые - и многие стали предполагать, кто же организовал акцию. Самый популярный вариант – мебельная компания. Все происходящее снималось на видео, однако операторы отказывались называть бренд, благодаря которому остановка стала непривычно комфортной. Сегодня в сети появился ролик, который открыл имя организатора – им оказался velcom.

Мобильный оператор выложил в сеть видео, в котором показал, как люди реагировали на необычную остановку. Одни только фотографировали, другие не стеснялись присесть, а одна девушка и вовсе разместилась на диване с… собакой.

- Мы начали устанавливать диван еще в 6 утра, - рассказывает Вячеслав Смирнов, начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom. – Закончили работы где-то к 9, а простояла мебель примерно до 16:00.

По словам Вячеслава, компания ожидала, что акция вызовет большой интерес у людей?,поэтому и решили демонтировать диван до часа пик, чтобы не вызвать негатив у тех, кому присесть не удастся из-за большого потока пассажиров.

- К нашим операторам весь день поступали одни и те же вопросы: кто организатор акции и как долго простоит диван. Звучали и пожелания, что хотелось бы, чтобы такая удобная обстановка стала постоянной.

Вячеслав отмечает: диваном одинаково интересовались все - и молодежь, и люди старшего поколения. Правда, юноши и девушки в основном на нем фотографировались, а возрастные минчане – общались между собой, обсуждая, как же им удобно теперь ждать автобус.

- Два раза даже звучало «спасибо» в адрес властей, - рассказывает Вячеслав. – Но раскрывать карты раньше времени мы не стали.

Сколько человек в итоге увидело диван, в компании сказать затрудняются: подсчитать пассажиропоток довольно сложно, да и задачи такой не стояло. При этом отмечают, что в основном, конечно, присаживались те, кто ждал транспорт, а не выходил из него.

Помимо самого дивана на остановке поставили журнальный столик.

- Уже в процессе акции мы поняли, что стол пустой и это выглядит не очень красиво. Сходили и докупили журналы – люди с радостью их листали, хотя мы думали, что отнесутся к ним с опаской, - добавил Вячеслав. - А один парень и вовсе расположился на диване, как у себя дома. Видимо, зачитался.

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Теги: Минск
 
 
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