Раненому милиционером минчанину суд огласит приговор 1 августа

МИНСК, 1 авг — Sputnik. Суд Московского района Минска во вторник огласит приговор минчанину Андрею Гаврошу, который являются обвиняемым по делу о милицейской стрельбе в новогоднюю ночь 2017 года.

В минувший понедельник во время прений сторон прокурор Елена Крупенина попросила для Гавроша 3 года лишения свободы в колонии общего режима. Гаврош стал фигурантам уголовного дела после того, как оказал сопротивление сотруднику милиции. Во время потасовки с милиционером Русланом Соловьевым он был ранен, провел 17 дней в госпитале, потом почти 7 месяцев в СИЗО.

"Оглашение приговора назначено на 15.30 1 августа", — сообщили Sputnik во вторник в суде.

В ходе судебного разбирательства 29-летний Гаврош, которого обвиняют по ч. 2 ст. 363 "Сопротивление сотруднику органов внутренних дел" Уголовного кодекса Беларуси, своей вины не признал, хотя согласился выплатить 87 рублей милиционеру. Именно на эту сумму потерпевший Соловьев заявил ходатайство за порванную форменную одежду. Адвокат Гавроша считает, что суд должен вынести оправдательный приговор. Также потерпевший Соловьев попросил суд не назначать Гаврошу наказание, связанное с лишением свободы. По его мнению, Гаврош заслуживает ограничения свободы.

Как следует из материалов дела, в новогоднюю ночь 23-летний милиционер Соловьев приехал в многоэтажку на проспекте Любимова после жалобы соседей на шум.