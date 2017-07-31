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Россия пригласила "затролленного" на родине украинского пилота-героя
01.08.2017 09:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 авг — Sputnik. МИД России пригласил в РФ украинского пилота, который сумел практически вслепую посадить самолет в аэропорту Ататюрка в Стамбуле, а затем подвергся "троллингу" в соцсетях за использование в своих соцсетях фото главы российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.
© Sputnik/ Роман Шантар
Пилот украинской "дочки" турецкой авиакомпании Atlas Global Александр Акопов на минувшей неделе
"Александр, то, что Вы совершили, — вне политики. Спасибо Вам за профессионализм! Если и дальше Вас будут критиковать на Родине, приезжайте — всегда Вам рады", — говорится в сообщении на странице МИД России в
Многие интернет-пользователи написали нецензурные выражения в адрес Акопова, кто-то сказал, что после увиденного у него изменилось отношение к "герою", а награждение пилота орденом назвали политическим пиаром.
Также пользователи соцсетей увидели, что пилот родом из Донецка и решили обсудить еще и эту тему, назвав пилота "сепаром".
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Интернет-пользователи подвергли критике летчика за то, что он разместил у себя в соцсетях фото главы МИД РФ, а также, выяснив, что он родом из Донецка, посчитали его...
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