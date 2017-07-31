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Россия пригласила "затролленного" на родине украинского пилота-героя

01.08.2017 09:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 авг — Sputnik. МИД России пригласил в РФ украинского пилота, который сумел практически вслепую посадить самолет в аэропорту Ататюрка в Стамбуле, а затем подвергся "троллингу" в соцсетях за использование в своих соцсетях фото главы российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.

Россия пригласила "затролленного" на родине украинского пилота-героя
© Sputnik/ Роман Шантар
Штурман авиации комментирует действия пилота в стамбульском аэропорту

Пилот украинской "дочки" турецкой авиакомпании Atlas Global Александр Акопов на минувшей неделе посадил в Стамбуле лайнер, который настиг град — стихия повредила лобовое стекло и нос самолета. Летчик сажал Boeing с 127 человеками практически вслепую — через боковое стекло, через которое обзор был минимальным. Очевидцы этой посадки аплодировали пилоту, а президент Украины Петр Порошенко наградил Акопова орденом "За мужество", однако украинцы подвергли летчика критике из-за якобы симпатий к России — пилот разместил в соцсетях фото главы МИД РФ.

"Александр, то, что Вы совершили, — вне политики. Спасибо Вам за профессионализм! Если и дальше Вас будут критиковать на Родине, приезжайте — всегда Вам рады", — говорится в сообщении на странице МИД России в Facebook.

Многие интернет-пользователи написали нецензурные выражения в адрес Акопова, кто-то сказал, что после увиденного у него изменилось отношение к "герою", а награждение пилота орденом назвали политическим пиаром.

Также пользователи соцсетей увидели, что пилот родом из Донецка и решили обсудить еще и эту тему, назвав пилота "сепаром".

 
Теги: Минск
 
 
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Интернет-пользователи подвергли критике летчика за то, что он разместил у себя в соцсетях фото главы МИД РФ, а также, выяснив, что он родом из Донецка, посчитали его...

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