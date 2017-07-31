Ночной забег на 9999 м пройдет под Гродно

Любителям бега и здорового образа жизни 5 августа предлагают испытать себя в одном из самых необычных забегов в Беларуси. Протяженность основной дистанции Гродненской ночной десятки — 9999 м. Проложена трасса по склонам горнолыжного комплекса рядом с деревней Коробчицы Гродненского района. Впервые забег прошел в июле 2016 года, и он так понравился участникам, что было решено сделать турнир постоянным.



Фото: Павел Поташников, носит иллюстративный характер

«Фишка его, как теперь принято говорить, не только в том, что проводится забег в ночное, согласитесь, не в самое привычное для бега время. Трасса здесь кроссовая, проложена по пересеченной местности на склонах рукотворной горы горнолыжного комплекса. Немало на ней подъемов и спусков, общий перепад высот — свыше 40 м», — рассказал начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик.

По его словам, ожидается не менее 200 участников. Присоединиться к пробегу может каждый желающий.

«Гродненская ночная десятка привлекает и новичков бега. Каждый может выбрать дистанцию себе по силам. Помимо основного будут также забеги на 3 333 м и 6 666 м. Участникам предложат фирменные майки, угостят ужином, традиционно будут вручаться уникальные медали», — отметил Олег Андрейчик.

Бежать в полной темноте не придется: необычную атмосферу на трассе создадут прожекторы комплекса. Для бегунов и зрителей от города будет курсировать специальный автобус. Начало забега в 22.30.