«Санаторий на дому» — новая форма социального обслуживания, ориентированная на улучшение качества жизни пожилых, укрепление здоровья и сохранение самостоятельности в быту. Стартовал проект в конце июня на территории агрогородка Деречин Зельвенского района, сообщает газета «Праца».





Участниками инициативы стали 5 местных жителей, находящихся на надомном обслуживании. Это супруги Власовы, Дорохович и Ядвига Вишневская.

В команду тех, кто оказывает услугу, вошли врач общей практики Деречинской амбулатории Марина Сайко, фельдшер Ирина Бекиш, социальный работник Людмила Мыслицкая, психолог ЦСОН Наталья Демидок.

На начальном врач осматривает, обследует пациентов и выдает рекомендации. Выполнить их поможет социальный работник. Прописана диета — он приготовит диетические блюда, заварит фиточай. Необходимы физические упражнения — проконтролирует выполнение зарядки, принятие воздушных ванн, а еще ванночку для ног сделает, будет отслеживать изменения веса. Фельдшер позаботится об измерении давления, массажных процедурах.

Параллельно с ними психолог ЦСОН займется душевным здоровьем подопечных. По окончанию курса (а это 14 дней) участковый терапевт вновь осмотрит пациентов и при необходимости назначит повторный курс санатория через полгода.