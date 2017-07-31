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С 5 августа на улице Гоголя в Бресте начнут работать школьные базары
01.08.2017 09:39 — Новости Общества | Tut.by
Школьные ярмарки в Бресте будут проходить по субботам и воскресеньям в течение всего августа,
Школьные базары будут организованы по улицы Гоголя на участке от улицы Советской до улицы Куйбышева. Они будут работать в выходные дни 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 27 августа с 10.00 до 17.00, сообщает Брестский горисполком.
На ярмарках «Школьный базар — 2017» будут представлены школьно-письменные принадлежности и канцтовары, ученические ранцы, учебные книги и пособия. Также можно будет приобрести одежду для школьников, верхний и бельевой трикотаж, чулочно-носочные изделия, обувь и другие товары к школьному сезону.
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Школьные базары будут организованы по улицы Гоголя на участке от улицы Советской до улицы Куйбышева.
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