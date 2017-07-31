﻿ Житель Светлогорска незаконно торговал в интернете одеждой и обувью. Возбуждено уголовное дело. 21.by
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Житель Светлогорска незаконно торговал в интернете одеждой и обувью. Возбуждено уголовное дело

01.08.2017 09:51 — Новости Общества | Tut.by  
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На протяжении двух лет житель Светлогорска торговал в интернете обувью, одеждой и другими товарами. Парень не был зарегистрирован ни как ИП, ни как другое юридическое лицо, сообщает lovesun.by.

В какой-то момент деятельностью молодого человека заинтересовалась финансовая милиция. Правоохранители выяснили, что в результате незаконной торговли парень получил доход в размере более 35 тыс. рублей. В отношении интернет-продавца СК возбудил уголовное дело по статье «Незаконная предпринимательская деятельность».

 
 
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В какой-то момент деятельностью молодого человека заинтересовалась финансовая милиция. Правоохранители выяснили, что в результате незаконной торговли парень...

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