МИНСК, 1 авг — Sputnik. Украденный хакерами сценарий четвертого эпизода седьмого сезона телесериала "Игра престолов" еще не опубликован в интернете.



© REUTERS Mario Anzuoni Число просмотров новой "Игры престолов" превысило 16 млн

"Игра престолов" — сериал телекомпании HBO, один из самых популярных на современном телевидении: первую серию седьмого сезона смотрели более 15 миллионов человек.

Как стало известно в понедельник, хакеры атаковали серверы HBO и украли около полутора терабайт данных телеканала — в том числе и сценарий еще не вышедшей, четвертой серии "Игры престолов", которая называется "Трофеи войны".

Сами же данные пока в интернете не опубликованы, хотя многие фанаты уже захотели прочитать сценарий очередной серии "Игры престолов". Хакеры не говорят, когда разместят информацию.

HBO уже подвергался крупной хакерской атаке в 2015-м, тогда в сети раньше срока были обнародованы несколько серий "Игры престолов". После этого в компании заявляли о том, что усилили меры предосторожности.

Новый сезон "Игры престолов" станет предпоследним. Уже вышли три серии, всего же их будет семь — выходить шоу будет до конца августа этого года. Дата выхода восьмого сезона "Игры престолов" еще не определена.