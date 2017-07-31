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Хакеры еще не обнародовали сценарий "Игры престолов"

01.08.2017 09:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 авг — Sputnik. Украденный хакерами сценарий четвертого эпизода седьмого сезона телесериала "Игра престолов" еще не опубликован в интернете.

Хакеры еще не обнародовали сценарий "Игры престолов"
© REUTERS Mario Anzuoni
Число просмотров новой "Игры престолов" превысило 16 млн

"Игра престолов" — сериал телекомпании HBO, один из самых популярных на современном телевидении: первую серию седьмого сезона смотрели более 15 миллионов человек.

Как стало известно в понедельник, хакеры атаковали серверы HBO и украли около полутора терабайт данных телеканала — в том числе и сценарий еще не вышедшей, четвертой серии "Игры престолов", которая называется "Трофеи войны".

Сами же данные пока в интернете не опубликованы, хотя многие фанаты уже захотели прочитать сценарий очередной серии "Игры престолов". Хакеры не говорят, когда разместят информацию.

HBO уже подвергался крупной хакерской атаке в 2015-м, тогда в сети раньше срока были обнародованы несколько серий "Игры престолов". После этого в компании заявляли о том, что усилили меры предосторожности.

Новый сезон "Игры престолов" станет предпоследним. Уже вышли три серии, всего же их будет семь — выходить шоу будет до конца августа этого года. Дата выхода восьмого сезона "Игры престолов" еще не определена.

 
Теги: Минск
 
 
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Хакеры украли, предположительно, сценарий четвертой серии нового сезона популярного телесериала.

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