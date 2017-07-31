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Подросток, погибший от удара током на железной дороге в Жлобине, делал селфи на матче ЛЭП
01.08.2017 10:57 — Новости Общества | Tut.by
Трагедия на станции Жлобин — Подольский
«17-летний подросток гулял с друзьями. Компания подошла к железной дороге. Парню захотелось сделать эффектное фото на прожекторной мачте ЛЭП. В результате произошла трагедия», — рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.
У подростка не было шансов на спасение, говорят специалисты. Вероятно, парень стал жертвой так называемой электродуги. Известно, что в районе этой контактной сети напряжение составляет 27 тысяч вольт.
— Верхняя часть туловища погибшего полностью обуглена, такие повреждения характерны для поражения электрическим током высокого напряжения, — говорит официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области Руслан Габрилев.
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