Подросток, погибший от удара током на железной дороге в Жлобине, делал селфи на матче ЛЭП

Трагедия на станции Жлобин — Подольский произошл а 16 июля из-за того, что погибший парень решил сделать селфи на прожекторной матче ЛЭП. Подробности того злополучного дня сообщили в пресс-службе УВД.

«17-летний подросток гулял с друзьями. Компания подошла к железной дороге. Парню захотелось сделать эффектное фото на прожекторной мачте ЛЭП. В результате произошла трагедия», — рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

У подростка не было шансов на спасение, говорят специалисты. Вероятно, парень стал жертвой так называемой электродуги. Известно, что в районе этой контактной сети напряжение составляет 27 тысяч вольт.

— Верхняя часть туловища погибшего полностью обуглена, такие повреждения характерны для поражения электрическим током высокого напряжения, — говорит официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области Руслан Габрилев.