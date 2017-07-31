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Подросток, погибший от удара током на железной дороге в Жлобине, делал селфи на матче ЛЭП

01.08.2017 10:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Трагедия на станции Жлобин — Подольский произошла 16 июля из-за того, что погибший парень решил сделать селфи на прожекторной матче ЛЭП. Подробности того злополучного дня сообщили в пресс-службе УВД.

«17-летний подросток гулял с друзьями. Компания подошла к железной дороге. Парню захотелось сделать эффектное фото на прожекторной мачте ЛЭП. В результате произошла трагедия», — рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

У подростка не было шансов на спасение, говорят специалисты. Вероятно, парень стал жертвой так называемой электродуги. Известно, что в районе этой контактной сети напряжение составляет 27 тысяч вольт.

— Верхняя часть туловища погибшего полностью обуглена, такие повреждения характерны для поражения электрическим током высокого напряжения, — говорит официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области Руслан Габрилев.

 
 
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Трагедии, произошедшей 16 июля на станции Жлобин - Подольский могло не быть, если бы погибший парень не решил сделать перед смертью селфи, сообщили в пресс-службе УВД...

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