Удивительная история поступления в первый класс и поразительная тяга к учебе — истории Оксаны Радиковской. Чем обернулся для 6-летней девочки первый день самостоятельного похода в библиотеку — в новой истории конкурса «Могилев моего детства».





В тот теплый сентябрьский день 1976 года мама отпустила меня одну в библиотеку. Обычно мы ходили туда вдвоем. Путь недлинный — чуть больше остановки для ориентира, — но неширокую дорогу перейти все-таки нужно, да и вместе нам было веселее.

Но тогда я первый раз в жизни шла одна так далеко. Шла по улице Романова, сплошь в пестрых цветах из палисадников частных домов. С деревьев вдоль дороги уже начинали опадать бронзово-золотые листья. Для меня это было настоящее приключение!

Мне было шесть с половиной лет, я еще ходила в детский сад на площади Космонавтов. А мне хотелось, чтобы все, глядя на меня в тот день, думали, что это идет совсем взрослая девочка, самостоятельная, а раз с книгами в руке — значит, школьница.

Дело в том, что почти все мои подружки из детского сада в том году пошли в школу. В честь этого события устроили настоящий праздник: с добрыми напутствиями, стихами, песнями и, как теперь говорят, фотосессией. Фотографировали тогда у стены с плакатом «1 сентября», на фоне игрушек на заднем плане — символом уходящего беззаботного детства, — с новеньким портфелем в одной руке и букетом в другой. Сфотографировали и меня, хотя я осталась потом на целый год в детском саду, — не пропадать же белым бантам! А вот портфель пришлось вернуть.

В тот день библиотеке совсем не удивились, увидев меня без мамы. Я выбрала книги и вместо того, что бы вернуться домой, решила закрепить успех самостоятельного передвижения. Из библиотеки я отправилась за своим старшим братом, который учился в пятом классе школы № 11 на улице Менжинского. Дорогу в школу я помнила — иногда мама брала меня с собой на родительские собрания.

В школе меня заметила одна учительница и спросила, кого я ищу. Слово за слово, и я все про себя рассказала, и про то, что здесь учится мой брат, и про то, что умею читать и писать и, конечно же, очень хочу в школу. Дальнейшее «собеседование» проходило в кабинете директора, где я демонстрировала свою полную готовность учиться. После него мне сказали, чтобы завтра я пришла с мамой, и она написала заявление.

Меня приняли в школу! Я сама себя устроила в школу! Гордость распирала меня. Домой бежала вприпрыжку — нужно было поскорее сообщить зареванной от горя маме, не находящему места папе, давно пришедшему из школы брату радостную весть: я теперь школьница! Они к тому времени все уже обегали: и библиотеку, и гастроном, и всех моих подружек в поисках меня. К слову, только когда я сама уже стала мамой, то смогла оценить, чего им стоило в тот вечер обрадоваться моему «триумфу» после того, как переволновались за меня.

Заявление в школу родители написали, и в детском саду мне даже выдали портфель с фотографии. Оставалась маленькая формальность: взять справку из поликлиники. Я помню этот день в деталях — первое в моей жизни разочарование.





Участковый доктор Роза Яковлевна внимательно выслушала мои планы на жизнь и попросила подождать в коридоре. Ничего не подозревая, я вышла, и разговора Розы Яковлевны с моей мамой не слышала. А потом меня позвали в кабинет и сказали, что в школу мне идти еще рано — слабое зрение. Мол, очки вот с заклеенным стеклышком, худая я. В общем, «годик надо потерпеть».

Очки с размаху полетели на пол, каким -то чудом уцелело только заклеенное стекло. «Если я в школу не пойду, то и очки ваши тоже носить не буду!», — выдала я и выбежала из кабинета. Я очень горько плакала, думаю, первый раз в жизни — так долго, громко и горько. Утешал папа. Стыдно было вновь прийти в сад, снова вернуть портфель и объяснять ребятам, что я ничего не выдумала, что меня точно приняли в школу, просто… .

Тот год для меня, казалось, длился вечность. Жизнь на нашей улице Громова текла неспешно. Вскоре начались дожди, которые размывали дорогу так, что было не пройти. Потом шел снег и улица становилась нарядной, как в сказке. И мы катались на санках с горы в овраге, и всей нашей дружной улицей встречали Новый год. Весной тающий снег снова превращал нашу улицу в грязевое месиво. Зато когда цвели деревья, мы жили в такой красотище, о которой «в городе» — то есть в центре Могилева — и мечтать не могли.

Лето на нашей улице было настоящим фейерверком из «казаков-разбойников», «пряток», «классиков», «пятнашек», импровизированных пикников в уютных двориках друг у друга. К слову, никогда родители не были против наших бесконечных затей и хождений друг к другу в гости.

Наконец, 1 сентября я пошла в школу, но не в «одиннадцатую», а в СШ № 10. Все потому, что в тот «опальный» год, когда пришлось вернуться в детский сад, я «учила» французский с моей подружкой Ларисой. Она к тому времени уже 2 года училась в той самой «десятой» школе с французским уклоном.

Закончив школу, я поступила в иняз — любовь к французскому языку, литературе, живописи, музыке осталась со мной навсегда. Судьба? Наверное, да. Я думала об этом, гуляя по Парижу и Ницце.





Но я также думала и продолжаю думать, что корни этой любви — в моем родном Могилеве, на тихой зеленой улице Громова с ее добрыми и веселыми людьми, в заброшенной теперь СШ № 10, которой я останусь благодарна до конца.

Проголосовать за лучшую историю, присланную на конкурс «Могилев моего детства» , можно будет в середине августа. Победителю, напомним, достанется 100 рублей. Ждем от вас писем с историями до конца сегодняшнего дня, 1 августа, на e-mail: anjelika. vasilevskaya@tutby.com с пометкой «Могилев моего детства». В письме также укажите свое имя и фамилию (анонимные сообщения не принимаются), номер телефона.