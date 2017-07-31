Новый всадник Апокалиса: соцсети в восторге от наряда Лолиты

МИНСК, 1 авг — Sputnik. Певица Лолита Милявская сразила всех своим нарядом, в котором она выступила на фестивале "Жара" в Баку. Изображения певицы появились в сети вчера, а сегодня соцсети полны итернет-мемами с изображением певицы в обтягивающем трико.

По-моему даже ребёнку очевидно, что Лолита Милявская — это первый всадник Апокалипсиса.

Господь просто не в состоянии дать нам знак яснее.) — Роман Крупеник (@roman_krupenik) 31 июля 2017 г.

Лолита. Не из роман Владимира Набокова, а наша современная. pic.twitter.com/lTJZ6c7vKo — Записки сумасшедшего (@Pavel_XII) 31 июля 2017 г.

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Здравствуй,УЖАС!!! Наш ответ на санкции!!!

К ВАМ ПРИЕДЕТ ЛОЛИТА-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! pic.twitter.com/IETzalHPbO — ௵_Надежда (@nadezdanba) 1 августа 2017 г.

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Мало кто знает, что Лолита давно сотрудничает с Rammstein снималась в клипе на песню Keine lust pic.twitter.com/eWkSZHgfhy — Денис Казанський (@den_kazansky) 31 июля 2017 г.

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Впрочем, Лолита далеко не первый мем, которого подали соцсетям фестиваль "Жара". Ранее все шутили над солистом Rammstein Тилем Линдеманном, которого, якобы, взяли в заложники российские поп-звезды и заставляют с ними фотографироваться.