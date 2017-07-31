Праведники из Домановичей. Как семья из Солигорского района спасла от фашистов еврейскую девушку

Во время Второй мировой войны жители разных стран, рискуя жизнью, спасали и укрывали евреев от преследования фашистов. После войны евреи стали называть таких людей Праведниками. Звание «Праведник Народов Мира» им присваивает Израильский Мемориальный музей «Яд-Вашем». В Солигорском районе есть одна семья с таким званием: семья Анны Хамицевич из деревни Домановичи. Журналист издания «Электронный Солигорск» отправился в деревню, чтобы узнать историю спасения.

Евреи и белорусы дружили по-соседски

Эту историю рассказывает дочь Анны Хамицевич — Нина Котова. Сама Анна Григорьевна плохо слышит. Чтобы спросить у нее что-то, дочери приходится кричать.





92-летняя женщина отвечает на все вопросы охотно. Она до сих пор помнит 1941-й. Говорит, что тогда люди вынесли много горя.





До войны в Домановичах жило 16 семей евреев. Некоторые жили по соседству с Хамицевичами и дружили с ними. Например, каждую субботу женщины Хамицевичей ходили к евреям доить коров, потому что те соблюдали шаббат. Евреи тоже помогали соседям по хозяйству: ткать, стирать.

Бронислава Вечеребина и ее мама Неся в 1941 году жили одни. Отец Брониславы Исаак куда-то пропал. В книге о Праведниках Народов Мира Беларуси написано, что его расстреляли в первые дни оккупации. Но Анна вспоминает, что еврейские мужчины вообще исчезли из деревни незадолго до прихода немцев. Говорит, что, возможно, они ушли в леса.

Бронислава училась в одном классе с сестрой Анны Хамицевич Полиной, девочки были подругами. В 1941 году обе закончили 7-й класс.

Когда фашисты пришли в деревню, женщины Хамицевичей и Вечеребины вместе стирали одежду в маленьком пруду, который деревенские называли «тапіла».

Фашисты и еврейки жили в одном дворе

«Люди закричали: „Немцы, немцы идут!“, — рассказывает Нина. — И все побежали сюда. Броня и Неся спрятались в стопке».

Фашисты пришли в дом Хамицевичей. В доме тогда жили глава семьи Григорий, его вторая жена Анна (первая, мама его дочерей, умерла), дочери Полина, Анна, Елена и Мария и племянник Игнат, сирота, которого Григорий «взял за сына».

В этот день у трехлетней Марии, как говорит Нина, «разорвалось сердце». Девочка услышала крики соседей, стала просить одеть ее «хораша», потому что «немцы будут ее убивать». А когда солдаты зашли в дом, малышка умерла.

Фашисты квартировались у Хамицевичей. Броня и Неся прятались в том же дворе, в небольшой хозпостройке вроде сарая, которую в деревне называют «стопка».

Днем, когда немцы уходили по своим делам, девочку и ее маму переводили на чердак, чтобы они там погрелись, потому что ночи были холодные. Неся с дочерью жгли костерок, задыхаясь от дыма, потому что в стопке не было окон. Дети Хамицевичей тайком носили еврейкам еду, дрова, сено для постели, мед с горячей водой от кашля.

Предатели выдали Вечеребиных

Немцы два месяца не замечали двух жилиц Хамицевичей. Но в деревне жили разные люди, в том числе и полицай. Кто-то из недружественных соседей рассказал фашистам, где прячутся еврейки. Другой сосед предупредил Хамицевичей, что немцы все знают и сейчас придут. Броня и Неся тут же бросились бежать огородами к лесу. Еще одна соседка указала фашистам, куда они побежали.

Фашисты догнали и схватили Несю. Бронислава успела убежать, ее даже не заметили. Девочка укрылась в доме мужчины, который, по словам Нины, «ходил» к Несе. Там девочка пряталась еще какое-то время. Мужчина выдавал ее за свою дочь — у него тоже были черные волосы.

Фашисты убили многих жителей деревни

Фашисты повесили Несю возле сельсовета на виду у деревенских. Как сказала Нина, «показуху сделали».

Позже, в 1942 году, каратели нашли местных жителей, которые спрятались в лесу у партизан, на «острове». Их и других деревенских загнали в здание Домановичской 10-летней школы и сожгли. В числе сожженных была шестилетняя Лена Хамицевич, сестра Анны Григорьевны. Двум женщинам удалось выбраться из того пожара. Одной из них фашистская пуля пробила щеку, и на всю жизнь остался шрам.

Сейчас на месте школы — небольшой прямоугольный холм. На нем стоят три памятника — один всем погибшим жителям Домановичей и два — партизанам.

















В стороне от общего захоронения есть памятник Василисе Хамицевич с надписью «расстреляна фашистами».





Еще один памятник погибшим жителям Домановичей стоит неподалеку от дома Хамицевичей. К нему меня провели внуки Нины Котовой Вадим и Кирилл.









После того, как немцы сожгли школу, они собрали красивых девчат, в том числе Полину Хамицевич, и погнали в Германию. Но в лесу партизаны напали на конвой и отбили у фашистов пленниц. Один из спасителей, Александр Комаров, женился на Полине и после войны увез ее в Казахстан. Там он работал председателем совхоза. Полина Григорьевна умерла в зрелом возрасте.





Усыновленный Хамицевичами 14-летний Игнат умер от тифа во время оккупации.

Бронислава ушла к партизанам

Брат Брониславы Вечеребиной партизанил. В начале 1942 года Брониславу тоже переправили к партизанам. Вместе с отрядом девушка дошла до Житковичей, там вышла замуж за белоруса и осталась жить. У нее родились дети, два сына и дочь. Дочь зовут Нина, как и мою собеседницу.

Дети Вечеребиной нашли семью Хамицевич

Анна Хамицевич осталась в Домановичах и вышла замуж за односельчанина Владимира, тоже Хамицевича. Работала санитаркой в больнице. Родила пятерых детей.



Справа на фото — Владимир Хамицевич



Слева на фото — Анна Хамицевич в рабочем халате

Дети Анны и Владимира в конце 20-го века решили найти Брониславу. Они написали письмо сначала в одну из государственных газет, потом в еврейскую газету. Через некоторое время дети Брониславы нашли детей Анны.

Две семьи встретились в Мозыре в 2003-м году. Пожилые Бронислава и Анна сидели рядом, разговаривали и плакали. Бронислава называла Анну Полиной (Паулиной), как свою школьную подругу. Сама Полина Хамицевич к тому времени уже умерла, а Анна очень похожа на сестру.

Две Нины, дочери Брониславы и Анны, оказались ровесницами и быстро подружились. Раньше они часто ездили друг к другу в гости. Но теперь Нина Котова ухаживает за матерью, а другая Нина ухаживает за старенькой свекровью, и встретиться они не могут, только перезваниваются.





Тогда, в 2003-м, дети Брониславы обратились в посольство Израиля. Вскоре Хамицевичей вызвали на прием в посольство. Туда же приехала семья Брониславы и другие евреи из Солигорского и Любаньского районов, которым удалось спастись во время войны. Анне Григорьевне вручили две почетные грамоты и две медали. Статус Праведника Народов Мира получил и муж Анны Владимир Петрович, которого по ошибке записали как Петра.









С тех пор семьи дружат. И другие евреи относятся к Хамицевичам по-особому. Например, посольство Израиля иногда помогает Анне Григорьевне: покупает дрова для дома, гигиенические средства и лекарства. Нина звонит в посольство, когда совсем уж «прижмет». На две пенсии существовать стало сложно, а лекарства очень дорогие.

Сестра Нины Котовой работает юристом в Браславе. Там по работе она познакомилась с мужчиной из Израиля. Когда он узнал, что его новая знакомая из семьи Праведников, он подарил ей икону. Еще одну подарил Анне Григорьевне. Сейчас икона украшает спальню в доме Хамицевичей.





Имена Праведников написали золотыми буквами

У дочерей Анны Григорьевны есть мечта. Они хотят когда-нибудь съездить в Иерусалим. Там, в Яд Вашем, имена Григория и Анны Хамицевич выгравированы золотыми буквами на Стене Почета среди имен других Праведников Народов Мира.

Яд Вашем — это мемориальный комплекс, который включает в себя Музей истории холокоста и несколько мемориальных объектов и площадок. Это вторая по посещаемости туристическая достопримечательность Израиля после Стены Плача. Вход в Яд Вашем бесплатный. За год музей посещает больше миллиона человек.