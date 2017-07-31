Минчанин утверждает, что контроллер в троллейбусе дважды ударила его в глаз. Хотя, как выяснилось, проезд он оплатил. В Минсктрансе сообщают свою версию произошедшего: пассажир пытался сорвать с проверяющего видеорегистратор и нецензурно выражался. В итоге женщина заявила на него в милицию.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

С 18 июля контролеры минских троллейбусов могут проверять плату за проезд без формы. Леонид этого не знал. 19 июля, говорит, он по привычке заскочил в троллейбус и поехал на работу. На остановке в салон зашли две женщины и стали проверять оплату.

— Ко мне подошла молодая женщина, а у нее ни жилета — ничего, только бейдж на веревочке. А надо мной плакат: на нем форма, в которой должны быть проверяющие, — вспоминает тот день Леонид. — Спрашиваю: девушка, а где ваша форма? Она молчит. Аферистов сегодня хватает, как я могу всем верить? Ну разве я не прав? Говорю, проезд я оплатил, но показывать не буду. Она стала и смотрит.

— Вас не предупредили, что с 18 июля могут работать без формы?

— Нет, если бы мне нормально объяснили, ничего бы не случилось.

Минута-другая, рассказывает пассажир, к ним подошла «вторая женщина» — постарше.

— И сразу: «Так, безбилетник, выходим», — цитирует ее Леонид. — Возражаю: «Я оплатил». В руках у меня в тот момент был проездной, но к прибору я его не прикладывал. Она стала кричать, я приложил, прибор пикнул. «Убедилась», — говорю. А потом я потянул руку, чтобы посмотреть, что у нее на бейдже написано — а она с руки мне под глаз.

— А что другие пассажиры?

— Ничего. Мужчина, который сидел рядом со мной, наверное, даже и не заметил.

На этом история не закончилась. На следующей остановке «Бетонный проезд» контролеры вышли. Леонид за ними.

— Зачем?

— Мне стало интересно, что это за люди, — объясняет мужчина. — С собой у меня был фотоаппарат. Я его достал, в ответ услышал: «Фотографируй, у меня камера все пишет».

Потом, по словам Леонида, он еще раз потянулся к бейджу проверяющей постарше.

— Обхватил ее одной рукой, чтобы второй взять за бейдж. Мне 60 лет, зрение не очень. Ну не вижу я хорошо издалека, не вижу. А она мне раз — и снова в тот же глаз, — продолжает минчанин. — Я не выдержал: «Что ж ты делаешь? Я тебя трогал?». Она стала орать, я решил, пойду в милицию, напишу заявление, но все же поехал на работу.

По словам Леонида, у него сильно болела голова, и он пошел в свою 20-ю поликлинику.

— Травматолог сразу отправил меня на снимок, сказал, может у тебя там вообще кость поломана, — говорит Леонид. — К счастью, обошлось. В карточке написали, что повреждены мягкие ткани.



Фото страницы из своей медицинской карты в редакцию прислал читатель Леонид.

— В милицию вы так и не пошли?

— Нет, я не хотел ругаться. Просто рядом со взрослой женщиной, была молодая, которая меня испугалась. Даме постарше я хотел сказать, что она ведет себя неправильно. Зачем? Чтобы молодая услышала и запомнила.

Позже, говорит, он по электронной почте отправил жалобу в Минсктранс.

Леонид утверждает: зайцем никогда не ездит, всегда покупает проездной.

— У меня есть билет. И я готов его показать, но сначала пусть контроллер покажет, что она контроллер. Ну почему я не имею права этого знать? — возмущается мужчина.

В Минсктранс о конфликте знают, но в организации своя версия произошедшего.

— Гражданин при проезде в троллейбусе пытался сорвать видеорегистратор с контроллера, — сообщает Юрий Давидович, начальник контрольно-ревизорской службы Минсктранса. — На остановочном пункте Бетонный проезд он повторно срывал видеорегистратор с контролера при этом нецензурно выражался. С соответствующим заявлением контролер обратилась в Московское РУВД.

Сейчас в этом деле разбирается милиция. По итогам проверки, сообщают в Минсктрансе, будет дана оценка произошедшему и приняты соответствующие меры.